Garuda Purana: కర్మ నుంచి తప్పించుకోలేరా? గరుడ పురాణం ప్రకారం ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయి?
Garuda Purana: మనం మంచి చేసినా, చెడు చేసినా కర్మ అనేది ఒకటి ఉంటుందని.. దాని నుంచి మాత్రం ఎవరూ తప్పించుకోలేరు అనే మాట వినే ఉంటారు. మరి, ఈ విషయంపై గరుడ పురాణం ఏం చెబుతుంది..?
గరుడ పురాణం కేవలం మరణానంతర జీవితం గురించి మాత్రమే కాదు.. జీవించి ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో కూడా బోధిస్తుంది. మన కర్మలే మన సుఖ దుఃఖాలను నిర్ణయిస్తాయి. గరుడ పురాణం ప్రకారం.. ఎలాంటి పనులు చేయడం వల్ల జీవితం నరక ప్రాయం అవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.దొంగతనం, మోసం చేయడం..
ఒకరి డబ్బు దొంగలించడం, లేదా మోసం చేసి ఇతర మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించడం మహా పాపం. అది విలువైన వస్తువైనా, చిన్న వస్తువైనా సరే.. ఇతరుల ఆస్తిని కాజేసిన వారికి జీవితంలో ఎప్పటికీ శాశ్వత ఆనందం లభించదు. అక్రమంగా డబ్బు సంపాదించిన ధనం ఆర్థిక ఇబ్బందులను, తీరని మానసిక క్షోభను మిగిలిస్తుందని గరుడ పురాణం చెబుతుంది.
2.అబద్ధాలు, తప్పుడు సాక్ష్యాలు...
అబద్ధం చెప్పడం, ముఖ్యంగా ఒకరిని ఇబ్బందుల్లో నెట్టడానికి తప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వడం చాలా ఘోరమైన పాపం. మీరు చెప్పే అబద్ధం వల్ల ఒక అమాయకుడు శిక్షకు గురైతే, వారు కార్చే కన్నీళ్లు మీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయి. అబద్ధాలతో పొందే విజయం తాత్కాలికమే, కానీ దాని వల్ల వచ్చే పాపం జన్మజన్మలలకూ వెంటాడుతుంది.
3.పెద్దలను, గురువులను అవమానించడం....
హిందూ ధర్మంలో గురువులు, తల్లిదండ్రులు దైవంతో సమానం. వారిని గౌరవించనివారు ఎన్ని పూజలు చేసినా పుణ్యం లభించదు. గరుడ పురాణం ప్రకారం, పెద్దలను అవమానించే వారి జీవితంలో అడుగడుగునా ఆటంకాలు ఎదురౌతాయి. వారి శాపం వల్ల ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి అడుగుపెట్టదు. మీ అదృష్టం కూడా దూరం అవుతుంది.
4.పర స్త్రీ వ్యామోహం...
ఇతరుల భార్యను చెడు దృష్టి తో చూడటం, వారిపై వ్యామోహం చూపించడం, వారిని సొంతం చేసుకోవాలని చూడటం కూడా ఘోరమైన పాపం. స్త్రీలను గౌరవించని వ్యక్తికి సంతోషం అనేది ఉండదు. అపరిచితులను కూడా గౌరవంగా చూడాలని, కనీసం వారికి గౌరవం ఇవ్వకపోయినా అవమానించే ప్రయత్నం చేయకూడదని గరుడ పురాణం చెబుతుంది.
5.ఆత్మహత్య, ప్రాణ హింస...
భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రాణాన్ని తీసుకోవడం( ఆత్మహత్య) లేదా ఒక అమాయక జీవిని చంపడం బ్రహ్మ హత్య పాపంతో సమానం. గరుడ పురాణం ప్రకారం, ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారి ఆత్మకు మోక్షం లభించక మధ్యలో ఆగిపోయి నరకయాతన అనుభవిస్తుంది. అలాగే గర్భిణీ స్త్రీలను, ఆడపిల్లలను లేదా ఆశ్రయం ఇచ్చిన వారిని చంపడం క్షమించరాని నేరం. ఈ పనులు చేసిన తర్వాత చాలా కఠినమైన శిక్షలు ఉంటాయి.