Chicken Parts: చికెన్ తింటున్నారా? చికెన్ లో ఈ పార్ట్ తింటే ఆరోగ్యానికే ప్రమాదం...!
Chicken Parts: చికెన్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదే. కానీ... చికెన్ లో ఏ భాగం తింటున్నారు..? ఏ భాగాలు ఆరోగ్యానికి మంచిది? ఏవి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదో మీకు తెలుసా?
నాన్ వెజ్ ప్రియులకు చికెన్ అంటే ఎంత ఇష్టం ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మాసం ఇదే. జిమ్ కు వెళ్లే వారికైనా, బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారికైనా చికెన్ ఒక అద్భుతమైన ప్రోటీన్ ఆహారం. అయితే, కోడి మొత్తం ఆరోగ్యానికి మంచిది అనుకుంటే మాత్రం మీరు పొరపాటు పడినట్లే. కోడిలో కొన్ని భాగాలు తింటే కీడే ఎక్కువ జరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు...
1.చికెన్ స్కిన్ ( కోడి చర్మం)...
చాలా మంది చికెన్ వండేటప్పుడు స్కిన్ తో కలిపి వండుతుంటారు. చాలా మందికి నచ్చిన పార్ట్ ఇది. రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది. కానీ, చికెన్ స్కిన్ లో కేవలం కొవ్వు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో క్యాలరీ, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. ఇది రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి, భవిష్యత్తులో గుండె జబ్బులకు దారితీసే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
2.మెడ, తల భాగాలు..
కోడి మెడ భాగం బ్యాక్టీరియా, వైరస్ లకు ప్రధాన నిలయం. కోళ్లకు ఇచ్చే కొన్ని ఇంజెక్షన్లు లేదా వ్యాక్సిన్లు కూడా ఈ ప్రాంతంలోనే ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మెడ, తల భాగాలను తినడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. వీలైనంత వరకు వీటిని తినకపోవడమే మంచిది.
3.లివర్, కందనకాయ..
చికెన్ లో లివర్, కందన కాయలు చాలా మందికి ఇష్టమైన భాగం. కానీ, ఇందులో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. లివర్ , పేగుల్లో వ్యర్థాలు, బ్యాక్టీరియా ఉండే అవకాశం ఉంది. వీటిని సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోతే జీర్ణ సంబంధిత వ్యాధులు వస్తాయి.
4. కాళ్లు , తోక భాగం
కోడి కాళ్లు నేల మీద తిరుగుతుంటాయి కాబట్టి వాటిపై బ్యాక్టీరియా లోడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే తోక భాగంలో గ్రంథులు (Glands) ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి హార్మోన్ల అసమతుల్యతకు కారణం కావచ్చు. అందుకే వీటిని నివారించడం ఉత్తమం.
చికెన్ లో ఏ భాగాలు తినచ్చు..?
చికెన్ బ్రెస్ట్ (ఛాతి భాగం): ఇందులో కొవ్వు తక్కువగా, ప్రోటీన్ అత్యధికంగా ఉంటుంది.
లెగ్ పీస్ (కాళ్ల పైభాగం): ఇందులో ఐరన్ , జింక్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
వింగ్స్ (రెక్కలు): ఇవి కూడా తినడానికి సురక్షితమైనవే.
చికెన్ తినేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..
చికెన్ను ఎప్పుడూ అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద బాగా ఉడికించాలి. బ్రాయిలర్ కోళ్ల కంటే నాటు కోళ్లు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
వండే ముందు చికెన్ను ఉప్పు , పసుపుతో కడగడం వల్ల బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది.