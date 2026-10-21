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- Parenting: పిల్లలు పేరెంట్స్ దగ్గర సీక్రెట్స్ ఎందుకు దాస్తారో తెలుసా?
Parenting: పిల్లలు పేరెంట్స్ దగ్గర సీక్రెట్స్ ఎందుకు దాస్తారో తెలుసా?
Parenting: అమ్మకు చెప్పొద్దు.. నాన్నకు తెలియకూడదు..అంటూ పిల్లలు ఒకరి దగ్గర విషయాలను దాచి మరొకరికి చెప్పొద్దని అంటున్నారా? అయితే దాన్ని అల్లరిగా మాత్రమే చూడకండి. పిల్లల మనసులోని భయం, నమ్మకం, ఎమోషన్స్ కు ఇది సంకేతం కావచ్చు.
పిల్లలు పదే పదే ఇలా అంటున్నారా?
అమ్మకు ఈ విషయం చెప్పొద్దు.., నాన్నకు తెలిస్తే కోప్పడతాడు..అంటూ పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరితో మరొకరికి తెలియకుండా విషయాలను దాచిపెడుతుంటారు. అయితే పిల్లలు ఇలా చెప్పడం వెనుక కేవలం అల్లరి మాత్రమే ఉండకపోవచ్చు. వారి మనసులో ఉన్న భయం, తల్లిదండ్రులపై నమ్మకం కూడా ఇందుకు కారణం కావచ్చు. మరి పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరి దగ్గర విషయాలను దాచి మరొకరికి చెప్పొద్దని ఎందుకు అంటారు? దీని గురించి మానసిక నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే…
పిల్లలు రహస్యాలు దాచడం వెనుక అసలు కారణమేంటి?
పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏ విషయాన్ని ఎవరితో పంచుకోవాలి? ఏ విషయాన్ని వ్యక్తిగతంగా ఉంచుకోవాలి? అనే విషయాలను క్రమంగా నేర్చుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిసార్లు ఒక తల్లిదండ్రికి చెప్పిన విషయాన్ని మరొకరికి చెప్పొద్దని అంటారు. అయితే ప్రతిసారీ దీని వెనుక ఒకే కారణం ఉంటుందని భావించకూడదు. పిల్లల వయసు, వారు దాచాలనుకుంటున్న విషయం, అలా చేయడానికి గల కారణాన్ని బట్టి దీని అర్థం మారుతుంది.
చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ జర్నల్లో ప్రచురితమైన ఓ పరిశోధనలో నాలుగు నుంచి 12 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలు రహస్యాలను ఎలా దాస్తారనే అంశాన్ని పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో ఒక పేరెంట్ ఒక బొమ్మను పగలగొట్టి, ఆ విషయం ఎవరికీ చెప్పొద్దని పిల్లల దగ్గర మాట తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత పరిశోధకులు పిల్లలను ప్రశ్నించి, వారు ఆ విషయాన్ని బయటపెడతారా లేదా అని గమనించారు. పిల్లల వయసు పెరిగే కొద్దీ రహస్యాన్ని దాచే అలవాటు కూడా పెరుగుతున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. ప్రశ్నించినప్పుడు రహస్యాన్ని బయటపెట్టని పిల్లలకు ప్రవర్తనను నియంత్రించే టెక్నిక్ ఉన్నట్లు పరిశోధనలో గుర్తించారు.
అయితే దీని అర్థం పిల్లలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర రహస్యాలు దాచడం ఎప్పుడూ మంచిదని కాదు. అలాగే రహస్యాన్ని దాచే ప్రతి పిల్లవాడు మానసికంగా పరిణతి చెందినవాడని కూడా చెప్పలేం. కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు తమకు తెలిసిన విషయాన్ని ఎవరికి చెప్పాలి, ఎవరికి చెప్పకూడదు అనే అంశాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుండవచ్చు
అమ్మతో చెబుతారు.. నాన్నతో ఎందుకు చెప్పరు?
పిల్లలు తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఒకే విధంగా స్పందిస్తారని అనుకోరు. ఒకరు తమ మాటలను ప్రశాంతంగా వింటారని, మరొకరు కోప్పడతారని అనుకుంటారు. అందుకే తమకు ఇబ్బంది కలిగించే విషయాలను ఒకరి దగ్గర మాత్రమే చెప్పడానికి ఇష్టపడవచ్చు.
2006లో నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో తొమ్మిదో, పన్నెండో తరగతుల్లో చదువుతున్న 276 మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల మధ్య సమాచారాన్ని పంచుకునే విధానాన్ని పరిశీలించారు. ఈ అధ్యయనంలో టీనేజర్లు తండ్రులతో పోలిస్తే తల్లులతో వ్యక్తిగత విషయాలను ఎక్కువగా పంచుకున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. తల్లిదండ్రులపై నమ్మకం, వారు తమను అంగీకరిస్తారనే భావన, విషయాలను చెప్పాల్సిన బాధ్యతగా భావించడం వంటి అంశాలు పిల్లలు ఎంతవరకు సమాచారాన్ని పంచుకుంటారనే దానిపై ప్రభావం చూపినట్లు వెల్లడైంది.
అయితే ఈ పరిశోధన టీనేజర్లపై నిర్వహించింది. కాబట్టి చిన్న పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు రహస్యాలు చెప్పకపోవడానికి ఇదే కారణమని నేరుగా నిర్ధారించలేం. అయినప్పటికీ తల్లిదండ్రులతో పిల్లలకు ఉన్న అనుబంధం, వారి స్పందనపై ఉండే అంచనాలు పిల్లలు తమ విషయాలను పంచుకునే విధానాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చని ఈ అధ్యయనంలో వెల్లడైంది.
ఉదాహరణకు.. ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు అమ్మ ప్రశాంతంగా మాట్లాడుతుందని, నాన్న మాత్రం వెంటనే కోప్పడతారని ఒక పిల్లవాడు భావించవచ్చు. అలాంటప్పుడు తన తప్పు గురించి నాన్నకు చెప్పొద్దని అమ్మను అడగవచ్చు. దీన్ని వెంటనే తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు సృష్టించాలనే ప్రయత్నంగా చూడకుండా, ఎందుకు అలా భావిస్తున్నాడో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
ప్రతి సీక్రెట్ ప్రమాదకరమా?
పిల్లలు రహస్యాలను దాచడం అంతా ఆందోళన చెందాల్సిన విషయమే కాదు. ఉదాహరణకు.. అమ్మానాన్నల పెళ్లిరోజు సందర్భంగా సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు, లేదా తమకు ఇబ్బందిగా అనిపించే వ్యక్తిగత విషయాన్ని చెప్పడానికి కొంత సమయం కావాలనుకున్నప్పుడు పిల్లలు దాన్ని దాచవచ్చు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో వారి వ్యక్తిగత భావాలకు తగిన గౌరవం ఇవ్వాలి.
కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో మాత్రం తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కోప్పడతారనే భయంతో, కఠినంగా శిక్షిస్తారనే ఆందోళనతో పిల్లలు తరచూ ముఖ్యమైన విషయాలను దాచిపెడుతుంటే దాని వెనుక కారణాన్ని గుర్తించాలి. అలాగే తల్లిదండ్రుల మధ్య విభేదాలు, ఆర్థిక సమస్యలు లేదా వ్యక్తిగత సంబంధాలకు సంబంధించిన విషయాలను మరొకరికి చెప్పొద్దని పిల్లలను పదేపదే కోరుతున్నా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మధ్య ఇరుక్కుపోయినట్లు భావించవచ్చు. పెద్దల సమస్యలను పరిష్కరించే బాధ్యత తమపై ఉందని అనుకోవచ్చు. ఇది పిల్లలకు అవసరం లేని మానసిక ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు.
2022లో జర్నల్ ఆఫ్ యూత్ అండ్ అడోలెసెన్స్ లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం కూడా టీనేజర్లు తమ ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు వంటి వ్యక్తిగత విషయాలను కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోకుండా ఉండవచ్చని సూచించింది.
పిల్లలు అలా అడిగితే ఏం చేయాలి?
పిల్లలు అమ్మకు చెప్పొద్దు అని అడిగినప్పుడు వెంటనే ఒప్పుకోవడం లేదా తిట్టడం కంటే, ఎందుకు అలా అంటున్నారో ప్రశాంతంగా తెలుసుకోవాలి. ఈ విషయం అమ్మకు తెలిస్తే ఏమవుతుందని భయపడుతున్నావు?, నువ్వు ఏదైనా తప్పు చేశానని ఆందోళన చెందుతున్నావా? అని అడిగి వారి మనసులోని భావాలను తెలుసుకోవచ్చు.
అదే సమయంలో, సాధారణ వ్యక్తిగత విషయాలకు, ఎవరికైనా హాని కలిగించే లేదా పిల్లలకు అసురక్షితంగా అనిపించే పరిస్థితులకు మధ్య తేడాను వివరించాలి. ఎవరైనా చెప్పొద్దని అడిగినా, తమకు భయం కలిగించే విషయాన్ని నమ్మకమైన పెద్దవారితో చెప్పవచ్చనే భరో