Chilli Powder: 10 కిలోల ఎండు మిర్చి నుంచి ఎన్ని కేజీల కారం పొడి తయారవుతుందో తెలుసా?
Chilli Powder: మన వంటింట్లో ఉపయోగించే పదార్థాల్లో కారం పొడిది ప్రత్యేక స్థానం. చాలామంది కారం పొడిని బయట మార్కెట్ లో కొనే బదులు ఎండు మిర్చి కొని మర ఆడిస్తుంటారు. మరి అలా మర ఆడిస్తే 10 కేజీల ఎండు మిర్చికి ఎంత కారప్పొడి వస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
10 కేజీల మిర్చితో ఎంత కారం పొడి తయారవుతుంది?
పప్పు, కూర, పులుసు, పచ్చడి.. ఇలా ఏ వంటకం చేసినా కారం పొడి ఉండాల్సిందే. వంట కోసం కొందరు మార్కెట్లో కారం పొడి ప్యాకెట్లు కొనుగోలు చేస్తే, మరికొందరు నేరుగా ఎండు మిర్చిని తీసుకొచ్చి మర ఆడించి కారం పొడి తయారు చేయించుకుంటారు. అయితే మనం 10 కిలోల ఎండు మిర్చి తీసుకెళ్తే తిరిగి అంతే బరువుతో కారం పొడి వస్తుందా? లేక బరువు తగ్గుతుందా? అసలు 10 కిలోల ఎండు మిర్చి నుంచి ఎన్ని కిలోల కారం పొడి తయారవుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఎన్ని కేజీల కారం వస్తుందంటే?
సాధారణంగా 10 కిలోల ఎండు మిర్చిని కారం పట్టిస్తే సుమారు 7.5 నుంచి 8.5 కిలోల వరకు కారం పొడి వస్తుంది. ఇది మిర్చి రకం, తేమ శాతం, తొడిమలు తొలగించడం, మర ఆడించే విధానం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా కారం పొడి పట్టడానికి ముందు ఎండు మిర్చిని శుభ్రం చేయడం చాలా ముఖ్యం. మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చిన మిర్చిలో దుమ్ము, ధూళి, చిన్న చిన్న చెత్త పదార్థాలు, ఎండిన ఆకులు ఉండవచ్చు. కొన్నిసార్లు పాడైన మిర్చి కూడా కలిసిపోయి ఉంటుంది. అందువల్ల ముందుగా మిర్చిని పరిశీలించి పనికిరాని వాటిని వేరు చేస్తారు.
తొడిమలు తీసేస్తే ఎంత బరువు తగ్గుతుంది?
కారం పొడి మర ఆడించే ముందు ఎండు మిర్చి తొడిమలను తొలగిస్తారు. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం ఎండు మిర్చి మొత్తం బరువులో సగటున 7 నుంచి 10 శాతం వరకు తొడిమల బరువు ఉంటుంది. అంటే 10 కిలోల ఎండు మిర్చిలో సుమారు 700 గ్రాముల నుంచి ఒక కిలో వరకు తొడిమల బరువు పోతుంది.
మర ఆడించేటప్పుడు బరువు ఎందుకు తగ్గుతుంది?
సాధారణంగా తొడిమలు తొలగించిన మిర్చిని మరలో లేదా ఆధునిక గ్రైండింగ్ యంత్రాల్లో వేసి పొడిగా తయారు చేస్తారు. ఈ సమయంలో మిర్చి చిన్న చిన్న కణాలుగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత అవసరాన్ని బట్టి జల్లెడ పట్టి మెత్తటి కారం పొడిని వేరు చేస్తారు. జల్లెడలో మిగిలిన పెద్ద ముక్కలను మళ్లీ మర ఆడిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో యంత్రాలకు అంటుకునే పొడి, బయటకు వెళ్లే స్వల్ప ధూళి, శుభ్రపరిచే సమయంలో తొలగించే మలినాల వల్ల కొంత బరువు తగ్గుతుంది.
తొడిమలతో మర ఆడిస్తే ఏమవుతుంది?
కొన్ని చోట్ల కారం పొడి తయారుచేసేటప్పుడు తొడిమలను పూర్తిగా తొలగించకుండా మిర్చితోపాటు మర ఆడిస్తుంటారు. అలా చేయడం వల్ల కారం పొడి ఎక్కువ వస్తుంది. కానీ తొడిమలు ఎక్కువగా కలవడం వల్ల కారం పొడి నాణ్యత, రంగు, రుచి ప్రభావితమవుతాయి. కాబట్టి నాణ్యమైన కారం పొడి తయారుచేయాలంటే మిర్చిని శుభ్రం చేసి, ఎండబెట్టి, తొడిమలను తొలగించడం మంచిది.
కారం పొడి ఎక్కువకాలం నిల్వ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
ఇంట్లో తయారుచేసుకున్న కారం పొడిని ఎక్కువకాలం తాజాగా ఉంచుకోవాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కారం పొడిని గాలి చొరబడని శుభ్రమైన డబ్బాలో నిల్వ చేయాలి. తేమ తగలకుండా చూసుకోవాలి. తడి చెంచాతో కారం తీసుకోకూడదు. అలాగే నేరుగా ఎండ, వేడి తగిలే ప్రదేశాల్లో ఉంచకూడదు. కారం పొడిలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటే బూజు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మిర్చిని సరిగ్గా ఎండబెట్టి మర ఆడించాలి.