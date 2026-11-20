నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ పట్టీలు చిన్నారుల పాదాలకు మరింత అందాన్ని తీసుకొస్తాయి.
సన్నని చైన్ డిజైన్తో ఉండే ఈ పట్టీలు చిన్నారుల పాదాలకు సింపుల్, ఎలిగెంట్ లుక్ను అందిస్తాయి.
పూల ఆకారాలతో అందంగా రూపొందించిన ఈ పట్టీలు చిన్నారుల పాదాలకు క్యూట్ లుక్ ఇస్తాయి.
మెరిసే పూసలతో తయారైన ఈ పట్టీలు చూడటానికి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ బరువులో వస్తాయి.
నల్ల పూసలతో డిజైన్ చేసిన ఈ పట్టీలు సంప్రదాయ లుక్ ఇస్తాయి. చిన్న పిల్లలకు ఇలాంటి డిజైన్స్ చాలా బాగుంటాయి.
చిన్న చిన్న వెండిపూసలతో ఉన్న ఈవిల్ ఐ డిజైన్ పట్టీలు పిల్లల పాదాలకు అందంగా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి.
చుట్టూ గజ్జెలతో ఉన్న ఈ కడియం స్టైల్ పట్టీలు పిల్లలకు క్యూట్ లుక్ ఇస్తాయి. చక్కగా శబ్ధం చేస్తాయి.
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