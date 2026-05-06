Alcohol: మందు బాటిల్ ఒక్కసారి తెరిస్తే...ఎన్ని రోజుల్లో తాగేయాలో తెలుసా?
Alcohol: మందు బాటిల్ ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఉన్న మందు మొత్తం తాగేస్తున్నారా? లేక కొంచెం దాగి ఆ మందు దాచేస్తున్నారా? అలా దాచిన మందు ఎన్ని రోజుల తర్వాత తాగుతున్నారు? అది ఎక్స్ పైర్ అవుతుందా?
మీకు మందు తాగే అలవాటు ఉందా? చాలా మంది మందు బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తే.. అది అయిపోయిందాకా నిద్రపోరు. ఒక్క సిట్టింగ్ లోనే ఆ సీసాలో మందు మొత్తం తాగేస్తారు.కానీ.. అకేషనల్ డ్రింకర్స్ కూడా ఉంటారు. వాళ్లు ఒకేసారి మందు మొత్తం తాగేయరు.కొద్ది కొద్దిగా ఏదైనా స్పెషల్ డేస్ లో తాగుతూ ఉంటారు. కానీ... మద్యం బాటిల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాని క్వాలిటీ తగ్గిపోతుందా? రుచి మారిపోతుందా? అది పాయిజన్ గా మారుతుందా? అసలు.. మందు బాటిల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల్లో తాగేయాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బాటిల్ ఓపెన్ చేయకపోతే....
ముందు, వైన్, బీర్ లను పోల్చుకుంటే.. ఈ రెండింటిలో ఆల్కహాల్ పరిమాణం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి.. ఇవి చాలా తొందరగా ఎక్స్ పైర్ అవుతాయి. అయిటే టకీలా, వోడ్కా, విస్కీ వంటి పానీయాల్లో ఆల్కహాల్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి.. ఇవి ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఎఫెక్టివ్ గా పని చేస్తాయి. ఇక విస్కీ వంటి హార్డ్ లిక్కర్స్ కు సాధారణంగా ఎక్స్ పైరీ డేట్ అనేది ఉండదు. అంటే.. ఈ విస్కీ బాటిల్ మనం ఓపెన్ చేయకుండా సరైన విధంగా స్టోర్ చేస్తే చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది.
ఒక్కసారి బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తే...
ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత విస్కీ, జెన్ వంటి ఆల్కహాల్ తొందరగా పాడవ్వవు. కానీ ఒకటి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వాటి రుచి తగ్గడం మొదలౌతుంది. సాధారణంగా ఓపెన్ చేసిన మద్యం 6 నెలల నుండి 1 సంవత్సరం వరకు బాగానే ఉంటుంది. వైన్ బాటిల్ అయితే ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తే తర్వాత ఫ్రిజ్ లో ఉంచి 6 నుంచి 8 వారాల్లోపే తాగేయాలి.
మద్యం ఎందుకు పాడైపోతుంది..?
విస్కీ, రమ్, జిన్ లేదా వోడ్కా బాటిల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్రమంగా వాటి రుచి తగ్గిపోతుంది. అందుకే.. వీటిని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తే.. దానిని ఒక సంవత్సరంలోపే తాగేయడం మంచిది. సగం వరకు ఖాళీగా ఉన్న బాటిల్ లో గాలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ గాలి కారణంగా మద్యం ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. దీని వల్ల రుచి మారుతుంది. విస్కీని చెక్క బారెల్స్ లో సంవత్సరాల పాటు నిల్వ చేస్తే దానిని ఏజ్డ్ విస్కీ అంటారు. అలా తయారైన విస్కీ ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.