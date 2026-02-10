Home Hacks: ఖాళీ బియ్యం సంచులను పడేస్తున్నారా.? ఇలా చేస్తే అందమైన బ్యాగులు రడీ
Home Hacks: ప్రతీ ఒక్కరి ఇంట్లో ఖాళీ బియ్యం సంచులు ఉండడం ఖాయం. ప్రతీ నెల బ్యాగు కొనుగోలు చేస్తుంటాం. అయితే ఖాళీగా మారిన బియ్యం సంచులను పడేస్తుంటారు. కానీ తెలివిగా ఆలోచిస్తే ఈ బ్యాగులతో అందమైన బ్యాగులను రడీ చేసుకోవచ్చు. అదెలాగంటే..
పనికిరాని రైస్ బ్యాగ్స్కు కొత్త జీవితం
ఇంట్లో పేరుకుపోయే పాత బియ్యం బస్తాలు సాధారణంగా చెత్తలోకి వెళ్లిపోతాయి. నిజానికి అవే మనకు చాలా ఉపయోగపడే వస్తువులుగా మారే అవకాశముంది. కొద్దిగా ఆలోచన, కొంచెం సమయం పెడితే పనికి రాని రైస్ బ్యాగ్స్తో అందమైన ఫ్యాబ్రిక్ స్టోరేజ్ బ్యాగ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియోలో ఆమె అదే విషయాన్ని చాలా సులభంగా చూపించారు.
బ్యాగ్ తయారీకి అవసరమైన సామగ్రి
ఈ స్టోరేజ్ బ్యాగ్ కోసం ఎక్కువ ఖర్చు అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులే సరిపోతాయి.
* 16x22 అంగుళాల కొలత గల ఒక క్లాత్ను తీసుకోవాలి.
* అదే కొలతలో కట్ చేసిన రైస్ బ్యాగ్ ముక్క తీసుకోవాలి.
* లోపల వేసేందుకు లైనింగ్ క్లాత్
* కత్తెర, సూది, దారం లేదా సివింగ్ మెషిన్
ఈ మూడు క్లాత్ లేయర్స్ కలిస్తే బ్యాగ్ బలంగా తయారవుతుంది.
స్టిచింగ్ ప్రక్రియ ఎలా మొదలుపెట్టాలి
ముందుగా రైస్ బ్యాగ్ ముక్కను మెయిన్ క్లాత్పై సరిగా అమర్చి చుట్టూ స్టిచ్ చేయాలి. తర్వాత లోపల వైపు లైనింగ్ క్లాత్ జత చేయాలి. బ్యాగ్కు సరైన వెడల్పు రావాలంటే కింద భాగంలో 4.5 అంగుళాల పొడవు, 4.5 అంగుళాల వెడల్పుతో బాక్స్ ఆకారంలో మార్క్ చేసి కట్ చేయాలి. ఇదే విధంగా రెండు వైపులా చేయడం వల్ల బ్యాగ్ ఆకారం చక్కగా వస్తుంది.
మూలలు, హ్యాండిల్స్ అమర్చే విధానం
కింద వైపు కట్ చేసిన తర్వాత మూలలను ఒకదానితో ఒకటి కలిపి స్టిచ్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే బ్యాగ్ నిలువుగా నిలబడేలా ఉంటుంది. తర్వాత పాత క్లాత్తో తయారు చేసిన హ్యాండిల్స్ను రెండు వైపులా బలంగా కుట్టాలి. ఇవి బ్యాగ్ను సులభంగా పట్టుకునేలా సహాయపడతాయి. హ్యాండిల్స్ పొడవు అవసరానికి తగ్గట్టు పెట్టుకోవచ్చు.
ఉపయోగం, లాభాలు
చివరిగా బ్యాగ్ను రివర్స్ తిప్పితే నీట్ ఫినిషింగ్తో స్టోరేజ్ బ్యాగ్ సిద్ధమవుతుంది. ఇందులో పాత బట్టలు, చీరలు, చిన్న పిల్లల దుస్తులు సర్దుకోవచ్చు. చెత్తగా భావించే రైస్ బ్యాగ్స్ ఇలా అందమైన ఉపయోగకరమైన వస్తువులుగా మారడం వల్ల డబ్బు ఆదా అవుతుంది. పర్యావరణానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది. ఇంట్లోనే సులభంగా తయారుచేసుకునే ఈ ఐడియా ప్రతి ఒక్కరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి బ్యాగ్ ల తయారీకి సంబంధించి యూట్యూబ్ లో ఎన్నో వీడియోలు ఉన్నాయి. అలాంటి ఒక వీడియో ఇక్కడ చూడొచ్చు.