Currency: రూ.10 నోటుపై జింక, ఏనుగు, ఖడ్గమృగం బొమ్మలు ఎందుకు ఉంటాయి? దీని వెనక కారణం ఇదే..!
Currency: మనం రోజూ ఉపయోగించే రూ.10 నోటు వెనక ఉన్న బొమ్మలను ఎప్పుడైనా గమనించారా? పులి, ఏనుగు, ఖడ్గ మృగం బొమ్మలు ఎందుకు ఉంటాయి? దీని వెనక కారణం ఏంటి? ఈ జంతువుల చిత్రాలనే ఎందుకు పెట్టారు?
Indian Currancy
మన నిత్యవసర ఖర్చుల కోసం... ప్రతిరోజూ డబ్బులు వాడుతూనే ఉంటాం. కానీ, ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర ఉన్న కరెన్సీ నోటు మీద ఏం ఉందో చూశారా? ముఖ్యంగా రూ.10 నోటు వెనుక జింక, ఏనుడు, ఖడ్గమృగం చిత్రాలు ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఈ మూడు జంతువుల ఫోటోలనే ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా?
జంతువుల ఫోటోలను ఎందుకు ముద్రించారు..?
పాత రూ.10 కరెన్సీ నోటు వెనక భాగంలో కనిపించే జంతువులు భారతదేశంలోని గొప్ప వన్య ప్రాణి సంపదకు ప్రతీకంగా పరిగణిస్తారు. ఈ మూడు జంతువుల్లో ఒక్కో దానికి ఒక్కో అర్థం ఉంది.
ఖడ్గ మృగం.. ముఖ్యంగా అస్సాంలోని Kaziranga National Park ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఏనుగు.. భారతదేశ జాతీయ వారసత్వ జంతువు (National Heritage Animal). అడవుల పర్యావరణ సమతుల్యతలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. జింక (Deer) – భారతదేశంలోని అనేక అడవుల్లో కనిపించే సున్నితమైన వన్యప్రాణులకు ప్రతీక. ఈ మూడు చిత్రాల ద్వారా భారత దేశ చరిత్ర, సంస్కృతి మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలో అత్యంత గొప్ప జీవ వైవిధ్యం కలిగిన దేశాల్లో ఒకటి అనే సందేశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో రూ.10 నోటు మీద వీటిని పెట్టారు.
ఇది కేవలం డిజైన్ మాత్రమే కాదు..
కేవలం రూ.10 నోటు మాత్రమే కాదు.. అన్ని నోట్లపై ఏదో ఒక చిత్రం ఉంటుంది. ఇవన్నీ డిజైన్లు కావు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసే నోట్లపై ఉండే ప్రతి చిత్రం ఒక ప్రత్యేక సందేశాన్ని ఇస్తుంది.
₹20 నోటుపై వారసత్వ కట్టడాలు ₹50 నోటుపై చారిత్రక ప్రదేశం ₹100 నోటుపై ప్రసిద్ధ నిర్మాణం ₹200, ₹500 నోట్లపై భారతీయ వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించే చిత్రాలు
అదే విధంగా పాత ₹10 నోటుపై వన్యప్రాణులను చూపించి భారత ప్రకృతి సంపదను ప్రతిబింబించారు.
కొత్త రూ.10 నోటుపై ఇవి కనిపించవా..?
2018లో విడుదలైన కొత్త మహాత్మా గాంధీ (New Series) ₹10 నోటు వెనుక భాగంలో Konark Sun Temple చిత్రాన్ని ముద్రించారు. అందువల్ల కొత్త నోట్లలో జింక, ఏనుగు, ఖడ్గమృగం చిత్రాలు కనిపించవు.అయితే పాత ₹10 నోట్లు ఇప్పటికీ చెల్లుబాటులో ఉన్నాయి. అందుకే మనం వీటిని చూసే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆసక్తికరమైన విషయం
పాత ₹10 నోటులో ఉన్న జంతువుల ఎంపిక యాదృచ్ఛికం కాదు. అవి భారతదేశంలోని అడవులు, జీవవైవిధ్యం, వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు ప్రతీకగా ఎంపిక చేశారు. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశాన్ని గుర్తు చేసే చిహ్నాల్లో ఇవి కూడా ఒకటిగా నిలిచాయి. కాబట్టి, ₹10 నోటుపై కనిపించే జింక, ఏనుగు, ఖడ్గమృగం కేవలం బొమ్మలు కాదు. అవి భారతదేశం ప్రకృతి సంపద, జీవవైవిధ్యం, వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు ప్రతీకలు. మన చేతుల్లో ప్రతిరోజూ తిరిగే ఆ చిన్న నోటులో కూడా దేశం గురించి ఒక గొప్ప కథ దాగి ఉంది.