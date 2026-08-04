రెడ్, గోల్డ్ కాంబినేషన్ సూపర్ గా ఉంటుంది. వెడల్పాటి రెడ్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ కలర్ శారీ పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు చాలా బాగుంటుంది. రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ రెడ్ కలర్ కాటన్ సిల్క్ శారీ కట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్, హెవీ నెక్లెస్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపించాలి అనుకుంటే ఈ యెల్లో షేడ్ గోల్డెన్ శారీ బెస్ట్ ఆప్షన్. కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్లౌజ్ తో గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది.
రెడ్ కలర్ ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజుతో ఉన్న ఈ గ్రీన్ బెనారసీ శారీ మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. డే టైం ఫంక్షన్లకు కట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది.
ఆరెంజ్, రెడ్ షేడ్ లో ఉన్న ఈ కాటన్ సిల్క్ చీర మ్యాచింగ్ బ్లౌజుతో చాలా బాగుంటుంది. ఇంట్లో జరిగే ఫంక్షన్లు, పూజలు, వ్రతాలకు కట్టుకోవడానికి మంచి ఎంపిక.
సింపుల్, స్టైలిష్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ గ్రీన్ శారీ ఆఫీస్ పార్టీలకు చాలా బాగుంటుంది. స్లీవ్ లెస్ గోల్డ్ బ్లౌజుతో స్టైల్ చేయవచ్చు.
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