Sun Transit: ఉచ్ఛస్థితిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశులకు నెల రోజుల పాటు రాజయోగం
Sun Transit: గ్రహాలకు రాజు సూర్యుడు. అతడు మేషరాశిలో ఉచ్ఛస్థితిలోకి ప్రవేశించాడు. దీనివల్ల ఆరు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆ రాశులు ఏవో వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయాలో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
సూర్య సంచారం మేషరాశి లగ్న స్థానంలో జరిగింది. మేషరాశిలో సూర్యుడు శక్తివంతంగా ఉంటాడు. ఆ రాశిలో ఉచ్ఛ స్థితిలోకి చేరుకుంటాడు. సూర్యుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మేషరాశి వారికి ఆయన అనుగ్రహం దక్కుతుంది. మధ్యలోనే ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుని ముందుకు సాగుతాయి. ప్రభుత్వ పదవులు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మిథున రాశి
సూర్యుడి సంచారం మిథునరాశికి బాగా కలిసొస్తుంది. ఈ రాశివారు చేసే వృత్తిపరమైన ప్రయత్నాలు బాగా ఫలిస్తాయి. భూమి, ఆస్తి సంబంధిత పనులలో విజయం సాధిస్తారు. రాబోయే 30 రోజులు వీరి జీవితం ఎంతో ఆనందంగా సాగుతుంది. నాయకత్వం, అధికారానికి కారకుడైన సూర్యుడి వల్ల ఈ రాశివారు ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. తక్కువ జీతంతో పనిచేస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. భార్య తరపు నుంచి ఆస్తులు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త పురోగతిని చూస్తారు.
సింహ రాశి
సూర్యుడు సింహరాశికి తొమ్మిదవ ఇంట్లో సంచరించడం ప్రారంభించాడు. తొమ్మిదవ ఇంటిని అదృష్ట స్థానం అని పిలుచుకుంటారు. రాబోయే 30 రోజులు మీకు అదృష్టం దక్కుతుంది. ఈ రాశివారు ఏదైనా పనిని ప్రారంభిస్తే విజయం సాధిస్తారు. వీరు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి జీతాల పెంపు, ప్రమోషన్ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి.
తులా రాశి
సూర్యభగవానుడు తులారాశికి ఏడవ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఏడవ ఇల్లు వృత్తి, వివాహం, భాగస్వామ్యాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో సూర్యుడి అనుగ్రహం పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీరి వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న అభిప్రాయ భేదాలు తొలగిపోయి, పరస్పర ప్రేమ, అవగాహన బలపడతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు పోతాయి. విడిపోయిన భార్యాభర్తల వారు మళ్లీ కలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి సూర్యుడి సంచారం ఎంతో కలిసివస్తుంది. జీవితంలో తర్వాత ఏం చేయాలనే గందరగోళంలో ఉన్నవారికి కొత్త స్పష్టత వస్తుంది. ఈ రాశివారిలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. ఇల్లు, స్థలం కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది. ఖర్చులు కొద్దిగా పెరిగినా, దానికి తగిన ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. వీరు వ్యాపారంలో గొప్ప వృద్ధిని చూస్తారు. ఆఫీసులో పనిచేసే వారు జీతాల పెంపును ఆశించవచ్చు. ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులు కొంటారు.
కుంభ రాశి
సూర్యుడి సంచారం కుంభరాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకుడైన సూర్యుడు మీ ఈ రాశి వారికి నమ్మకాన్ని, శక్తిని పెంచుతాడు. వీరు చేపట్టే పనులన్నింటిలో విజయం సాధిస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఆస్తులు సంపాదిస్తారు. రాబోయే 30 రోజులు ఈ రాశివారు కొత్త ఉత్సాహంతో కనిపిస్తారు.