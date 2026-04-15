- Coconut Milk: తక్కువ పెట్టుబడితో లక్షల్లో లాభాలు కావాలంటే కొబ్బరి పాలు బిజినెస్ మొదలుపెట్టేయండి
Coconut Milk: తక్కువ పెట్టుబడితో లక్షల్లో లాభాలు కావాలంటే కొబ్బరి పాలు బిజినెస్ మొదలుపెట్టేయండి
Coconut Milk: కొబ్బరి పాలను తెల్ల బంగారం అని పిలుచుకోవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరిగిన తరువాత కొబ్బరి పాలకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. వ్యాపారం చేయాలనుకునే వారికి ఒక సువర్ణావకాశం. ఆధునిక టెక్నాలజీతో ఈ బిజినెస్లోకి అడుగుపెడితే లాభాలు వస్తాయి.
కొబ్బరి పాల మార్కెట్
ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు ఉంటాయో ఎప్పుడు ఊడుతాయో చెప్పలేని పరిస్థితి. అందుకే ఎంతో ఉద్యోగాలను వదిలి బిజినెస్ చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితోనే ఎక్కువ లాభాలు ఇచ్చే బిజినెస్ ఐడియాల కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాటిల్లో కొబ్బరిపాలు బిజినెస్ ఒకటి. కొబ్బరి పాలను వంటలకే కాకుండా, సౌందర్య సాధనాలు, ఐస్క్రీమ్లు, డ్రింక్స్ తయారీలో కూడా ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. రెస్టారెంట్లు, స్వీట్ షాపులు, ఇళ్లలో కూడా దీనికి డిమాండ్ బాగా ఉంది. యూరప్, అమెరికా దేశాల్లో 'వీగన్' కల్చర్ పెరగడంతో అక్కడి నుంచి భారీగా ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఏ వస్తువులు అవసరం
మీరు కొబ్బరి పాల వ్యాపారం మొదలుపెట్టాలనుకుంటే ప్రధాన ముడిసరుకు బాగా ముదిరిన కొబ్బరికాయలు అవసరం. దీని కోసం కొబ్బరి తోటలు ఉన్న వారితో అనుసంధానం అవ్వాలి. వారి నుంచి ప్రతిరోజూ కొబ్బరికాయలు కొనుక్కోవాలి. ముందుగా కాయలను పగలగొట్టి, తురిమి, యంత్రాల సాయంతో పాలను పిండుతారు. మొదటిసారి తీసిన చిక్కటి పాలను (Thick milk), రెండోసారి తీసిన పల్చటి పాలను (Thin milk) వేరు చేస్తారు.
అవసరమైన యంత్రాలు
వ్యాపారపరంగా పెద్ద ఎత్తున చేయాలనుకుంటే కొన్ని యంత్రాలు అవసరం. కొబ్బరి తురిమే యంత్రం (Coconut Grater), పాలు పిండే యంత్రం (Milk Extractor), వడపోత యంత్రం (Filtration Machine), పాశ్చరైజేషన్ యూనిట్ (Pasteurization Unit - ఇది పాలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటానికి ముఖ్యం), ప్యాకింగ్ యంత్రం (Packing Machine) వంటివి కొనాల్సిన అవసరం ఉంది.
పెట్టుబడి ఎంత?
ఇదొక చిన్న తరహా పరిశ్రమగా చెప్పుకోవచ్చు. రూ. 2 లక్షల నుంచి 5 లక్షల పెట్టుబడితో దీన్ని మొదలుపెట్టవచ్చు. లేదా పెద్ద తరహా పరిశ్రమగా కూడా మొదలుపెట్టవచ్చు. ఆటోమేటిక్ యంత్రాలతో ప్రారంభించాలంటే రూ. 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షల వరకు అవసరం. లాభం కూడా భారీగా వస్తుంది. కొబ్బరి పాలతో పాటూ ఇతర ఉప ఉత్పత్తులను అమ్మడం ద్వారా 30 శాతం నుంచి 40 శాతం వరకు లాభం పొందవచ్చు.