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- Broccoli Chicken Fried Rice: బ్రోకలీ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్.. ఇలా చేశారంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!
Broccoli Chicken Fried Rice: బ్రోకలీ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్.. ఇలా చేశారంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!
Broccoli Chicken Fried Rice: రోజూ పిల్లల లంచ్ బాక్స్లో ఏం పెట్టాలో అర్థంకాక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే ఈ రెసిపీ మీకోసమే. వారానికోసారైనా ఈ బ్రోకలీ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ట్రై చేయండి. రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా. పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి రెసిపీ చూద్దామా
బ్రోకలీ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెసిపీ
పిల్లలకు నచ్చే ఫుడ్ తయారు చేయాలంటే రుచితో పాటు పోషకాలు కూడా ఉండాలి. అలాంటి కాంబినేషన్తో చేసే వంటకమే బ్రోకలీ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్. ప్రోటీన్లు అందించే చికెన్, విటమిన్లు, మినరల్స్తో కూడిన బ్రోకలీ, కడుపు నింపే అన్నం.. ఇలా మూడు ఒకే వంటకంలో కలిస్తే రుచికి రుచి, పోషకాలకు పోషకాలు. లంచ్ బాక్స్లో పెట్టినా, ఇంట్లో వేడివేడిగా వడ్డించినా పిల్లలు ఇష్టంగా తినే ఈ టేస్టీ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు
బాస్మతి రైస్– 2 కప్పులు (ముందుగా ఉడికించినది)
బోన్ లెస్ చికెన్ – 200 గ్రాములు (చిన్న ముక్కలుగా)
బ్రోకలీ – 1 కప్పు (చిన్న ముక్కలు)
క్యారెట్ – ½ కప్పు (సన్నగా తరిగినది)
బీన్స్ – ¼ కప్పు
ఉల్లిపాయ – 1 (సన్నగా తరిగినది)
వెల్లుల్లి – 1 టేబుల్ స్పూన్ (సన్నగా తరిగినది)
గుడ్డు – 2 లేదా 3
ఉప్పు – తగినంత
పల్లి నూనె – 2 టేబుల్ స్పూన్లు
స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ – కొద్దిగా
ఎండుమిర్చి- 4
చిల్లీ గార్లిక్ పేస్ట్- కొద్దిగా
తయారీ విధానం- స్టెప్ 1
ముందుగా స్టవ్ మీద వెడల్పాటి కడాయి పెట్టి, అది వేడయ్యాక నూనె వేసి వేడి చేయాలి. నూనె వేడెక్కాక, చిన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, క్యారెట్, బీన్స్, ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించాలి. అవి వేగాక, శుభ్రం చేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న బోన్లెస్ చికెన్ వేసి బాగా వేయించాలి. చికెన్ కాస్త ఉడికాక, ఉప్పు, చిల్లీ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేదాకా కలపాలి.
స్టెప్-2
తర్వాత వేడినీళ్లలో వేసి తీసి, చిన్నగా తరిగిన ఒక కప్పు బ్రోకలీని చికెన్లో వేసి బాగా వేయించాలి. దీనికి కొద్దిగా తరిగిన స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా కలిపి, ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. కడాయి మధ్యలో కాస్త ఖాళీ చేసి, గుడ్లు కొట్టి పోయాలి. గుడ్డు బాగా ఉడికి పొడిపొడిగా అయ్యేదాకా కలపాలి.
స్టెప్-3
చివరగా, ముందుగా వండి చల్లార్చిన బాస్మతి అన్నాన్ని ఇందులో వేసి, మసాలా, కూరగాయలు అంతా కలిసేలా అన్నం విరిగిపోకుండా మెల్లగా కలపాలి. మీకు ఇష్టమైతే ఈ టైంలో కొంచెం సోయా సాస్ లేదా చిల్లీ సాస్ వేసుకోవచ్చు. పైన మిగిలిన స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ చల్లితే.. రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన బ్రోకలీ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోతుంది.
పిల్లలకి నచ్చే ఫ్రైడ్ రైస్
బ్రోకలీ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రుచిగా ఉండటంతో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. మామూలుగా ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం చాలామంది రిఫైన్డ్ ఆయిల్ వాడుతుంటారు. కానీ, ఈ రెసిపీకి పల్లీల నూనె వాడితే రుచి, వాసన అద్భుతంగా ఉంటాయి. సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి రాగానే స్నాక్ లాగానో, లేదంటే మధ్యాహ్నం లంచ్ బాక్స్కో వేడివేడిగా చేసి పెడితే పిల్లలు ప్లేట్ ఖాళీ చేసేస్తారు. వారానికి ఒసారైనా పిల్లలకి కచ్చితంగా చేసి పెట్టాల్సిన హెల్తీ రెసిపీల్లో ఇది కూడా ఒకటి.