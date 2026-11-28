నిలువు గీతల టెక్స్చర్తో ఉన్న పీకాక్ బ్లూ బ్లౌజ్కు, స్ట్రిప్స్ ఉన్న షీర్ పఫ్ స్లీవ్స్ ఎంతో హుందాగా సెట్ అయ్యాయి. సిల్క్ లేదా శాటిన్ చీరల మీదకు ఇది ఎలిగెంట్ లుక్ని అందిస్తుంది.
ముదురు గులాబీ రంగు బ్లౌజ్ చేతులపై బంగారు జరీ, బీడ్స్ హ్యాంగింగ్ వర్క్ , స్కాలప్ బోర్డర్ ఎంతో గ్రాండ్గా కనిపిస్తున్నాయి. పట్టు చీరలు లేదా బంధేజ్ చీరల మీదకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు రిబ్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో అందమైన గులాబీ రంగు తామరపువ్వు ఎంబ్రాయిడరీ హైలైట్గా నిలిచింది. ట్రెడిషనల్ లుక్ కోరుకునేవారికి బెస్ట్ ఇది.
లేత గులాబీ రంగు టెక్స్చర్డ్ ఫ్యాబ్రిక్పై ముందు భాగంలో ఉన్న బటన్లు, వి-నెక్ డిజైన్ ఈ బ్లౌజ్కు క్లాసీ లుక్ని తెచ్చాయి. లెహంగా మీదకు ఇది అద్భుతంగా నప్పుతుంది.
నలుపు రంగు చీర మీదకు సిల్వర్ టెక్స్చర్డ్ బ్లౌజ్ ఎంతో స్టైలిష్గా, గ్లామరస్గా కనిపిస్తోంది. రాత్రిపూట జరిగే పార్టీలు, రిసెప్షన్ వేడుకలకు ఈ కాంబినేషన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
పేస్టల్ బ్లూ రంగు బ్లౌజ్కు పైభాగంలో షీర్ ఫ్యాబ్రిక్, చేతులపై చిన్న ముత్యాల వర్క్ , ఫ్రిల్ బోర్డర్ ఎంతో నాజూకుగా ఉన్నాయి. లెహంగాలు లేదా డిజైనర్ చీరల మీదకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
ఎరుపు రంగు బ్లౌజ్ నెక్లైన్ , చేతుల అంచులకు తెల్లటి ముత్యాలతో చేసిన స్కాలప్ డిజైన్ ఎంతో అందంగా ఉంది. లెహంగాలు లేదా సంప్రదాయ చీరల మీదకు ఇది రాయల్ లుక్ని ఇస్తుంది.
పసుపు, నీలం, గులాబీ రంగుల కలయికతో ఉన్న ఈ ఇక్కత్-స్టైల్ బ్లౌజ్కు జతచేసిన షీర్ పఫ్ స్లీవ్స్ ఎంతో ట్రెండీగా ఉన్నాయి.ప్లెయిన్ లెహంగాలు, సింపుల్ చీరల మీదకు ఇది చిక్ లుక్ని ఇస్తుంది.
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