నిపుణుల ప్రకారం.. జుట్టు ఆరోగ్యానికి, ఎదుగుదలకు బియ్యం నీళ్లు చాలా మంచివి. వీటిలో అమైనో ఆమ్లాలు, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పాడైన జుట్టును బాగుచేసే ఇనోసిటాల్ అనే మూలకం బియ్యం నీళ్లలో ఉంటుందని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
బియ్యం నీటితో రెగ్యులర్ గా తలస్నానం చేయడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గి, చుండ్రు సమస్య దూరమవుతుంది.
బియ్యం నీటిలో ఉల్లిపాయ రసం కలిపి తలకు రాసి మసాజ్ చేయడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.
బియ్యం నీళ్లలో కొద్దిగా ఆరెంజ్ తొక్కల పొడిని కలిపి జుట్టుకు పట్టించి 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. ఇలా రెగ్యులర్ గా చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
గ్రీన్ టీలో కొద్దిగా బియ్యం నీళ్లు కలిపి తలకు రాసి మసాజ్ చేయాలి. ఇది పాడైన, పెళుసుగా మారిన జుట్టును బాగు చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
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