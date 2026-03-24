Gen Z Bald Head: పాపం.. జెన్ జీ మగాళ్లు బట్టతల బాబాయ్లుగా మారిపోతున్నారు, ఎందుకో తెలుసా?
Gen Z Bald Head: ప్రస్తుత జెన్-జీ అబ్బాయిల్లో చిన్న వయసులోనే జుట్టు రాలిపోతోంది. దీంతో 30 ఏళ్ల లోపే బట్టతల బారిన పడుతున్నారు వీరు. దీనికి జన్యుపరమైన కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రధానంగా జీవనశైలి మార్పులే ఈ సమస్యకు కారణమని అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
పాపం జెనరేషన్ జెడ్
జుట్టు రాలడం ఇప్పుడు పెద్ద సమస్యగా మారిపోయింది. ముఖ్యం ఇప్పటి యువతలో జుట్టు రాలిపోతోంది. జెనరేషన్ జెడ్ కు చెందిన అబ్బాయిలు విపరీతంగా బట్టతల బారిన పడుతున్నారు. జనరేషన్ జెడ్ అంటే 1995 నుంచి 2010 మధ్య కాలంలో జన్మించిన వారు. ఇప్పుడు వీరు 16 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉంటారు. ఈ మగవారిలోనే బట్టతల వచ్చేస్తూ వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. ఇది వారి రోజువారీ జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. జెన్-జీ అబ్బాయిల్లో చిన్న వయసులోనే జుట్టు రాలిపోవడం వారిలో నిరాశను నింపేస్తుంది. దీనికి జన్యుపరమైన కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, జీవనశైలి మార్పులే అసలు కారణమని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
25 ఏళ్ల లోపే...
ప్రముఖ హెయిర్ కేర్ సంస్థ ట్రాయా ఐదు లక్షల మంది పురుషులపై ఒక అధ్యయనం నిర్వహించింది. ఈ డేటా ప్రకారం జుట్టు రాలడం సమస్య ఎదుర్కొంటున్న వారిలో 50 శాతం మంది మగాళ్లు 25 ఏళ్లలోపు వారేనని తేలింది. దీంతో యువత బట్టతల బాబాయ్ లుగా మారుతున్నారని తేలింది. గతంలో 30 ఏళ్లు దాటిన పురుషుల్లో జుట్టు రాలడం కనిపించేది. కానీ ఇప్పుడు 20 ఏళ్ల వయసులోనే చాలామంది అబ్బాయిలు జుట్టును కోల్పోతున్నారు.
ఈ పనుల వల్లే
కొందరికి బట్టతల వారసత్వంగా వస్తుంది. వంశపారంపర్య కారణాల వల్ల వచ్చే వాటిని అడ్డుకోలేము. కానీ జీవనశైలిలో మార్పులు, చెడు అలవాట్లు, చెడు ఆహారం వల్ల ఇప్పుడు యువత జుట్టును కోల్పోతున్నారు. సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, తక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వంటివి జుట్టు రాలడాన్ని మరింత పెంచుతాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం లేదా సరైన పోషకాహారం లేకుండా చేసే వ్యాయామాల వల్ల శరీరంలో ఐరన్, విటమిన్ డి, బి12 వంటి పోషకాల లేమి ఏర్పడుతుంది. ఇవన్నీ ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు పెరుగుదలను అడ్డుకుంటాయి. కాబట్టి పోషకాహార లోపం, ఒత్తిడి, నిద్రలేమి వంటివి లేకుండా చూసుకోండి.
ధూమపానం వెంటనే మానేయండి
కొంతమంది అబ్బాయిలు తరచూ హెయిర్ స్టైలింగ్ చేస్తారు. జుట్టుకు రంగులు వేస్తారు. రసాయన ఉత్పత్తులు ఎక్కువగా వాడటం వల్ల తల చర్మంపై ఉన్న ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అలాగే ధూమపానం, అధికంగా కెఫిన్ తీసుకోవడం కూడా జుట్టు ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్ట కాఫీ అధికంగా తాగకూడదు, ధూమపానం అలవాటును వెంటనే మానేయాలి.