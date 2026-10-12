Garuda Purana: ప్రతి రోజూ ఈ 5 పనులు చేస్తే.. మీ విజయాన్ని ఎవరూ అడ్డుకోలేరు..!
Garuda Purana: జీవితంలో విజయం సాధించాలి అనుకుంటే.. కష్టపడితే సరిపోదు. గరుడ పురాణం ప్రకారం, కొన్ని అలవాట్లను మార్చుకుంటే... లైఫ్ లో సక్సెస్ సులభంగా అవ్వగలరు. ఆ అలవాట్లు ఏంటి..?
Garuda Purana
గరుడ పురాణంలో మనిషి పుట్టుక నుంచి మరణం వరకు, అలాగే మరణానంతరం జరిగే విషయాల గురించే కాకుండా, భూమిపై సుఖ సంతోషాలతో, విజయవంతంగా ఎలా జీవించాలనే దానిపై ఎన్నో అమూల్య జీవన సూత్రాలు తెలియజేశారు. మనం చేసే మంచి, చెడు పనుల బట్టే మన జీవితం ఆధారపడి ఉంటుందని గరుడ పురాణం స్పష్టం చేస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా, ప్రతి రోజూ 5 పనులు చేయడం వల్ల లైఫ్ లో తొందరగా సక్సెస్ అవుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
కుల దేవుడిని మరువకూడదు..
గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు వంశాలు, గోత్రాలను పట్టించుకోవడం తగ్గిపోయింది. కానీ గరుడ పురాణం ప్రకారం ప్రతి వంశానికి ఒక కులదేవత లేదా దేవుడు ఉంటారు. పూర్వీకుల కాలం నుంచి పూజిస్తున్న ఆ దైవాన్ని ఎన్నటికీ మరువకూడదు. ప్రతిరోజూ కులదేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానం చేయాలి. ప్రతిసారీ మూలస్థానానికి వెళ్లడం కుదరకపోయినా, ఎక్కడ ఉన్నా ఆ దేవుడిని ప్రార్థించి తరచుగా దర్శనం చేసుకోవాలి. ఇలా కులదేవుడిని నిత్యం స్మరించుకోవడం వల్ల ఆ కుటుంబానికి, రాబోయే పిల్లలు, మనవళ్ల తరాలకు కూడా అంతా మంచి జరుగుతుందని, ఏడు తరాల వారు సంతోషంగా ఉంటారని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.
దేవునికి నిత్య నైవేద్యం సమర్పించడం:
చాలా ఇళ్లలో ఇప్పటికీ దేవునికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాతే భుజించే ఆచారం ఉంది. భగవంతునికి నిత్యం అన్నం నైవేద్యంగా సమర్పించి, కుటుంబ సమేతంగా ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం వల్ల ఆ ఇంట్లో అన్నపూర్ణాదేవి, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇంట్లో తిండికి, ధనానికి ఎలాంటి లోటు ఉండదు. అలాగే వంటగదిని ఎప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ, సాత్విక ఆహారాన్ని తయారు చేసి దేవునికి అర్పించడం మంచిది.
అన్నదానం..
హిందూ సంప్రదాయంలో దానధర్మాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆకలితో ఉన్నవారికి, పేదవారికి ఆహారం అందించడం ద్వారా గొప్ప పుణ్యఫలం దక్కుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని ఇతరుల సహాయం కోసం, దాతృత్వ కార్యక్రమాల కోసం కేటాయించాలని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.
మత గ్రంథాల పారాయణం:
మత గ్రంథాలను పఠించడం వల్ల మనిషికి లోతైన జ్ఞానం లభిస్తుంది. ఆ గ్రంథాలలో దాగివున్న సత్యాలను, మంచి విషయాలను తెలుసుకుని జీవితంలో అలవర్చుకోవాలి. జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు, సంక్షోభాలు ఎదురైనా వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే మానసిక స్థైర్యాన్ని మతపరమైన విద్య ఇస్తుంది.
ప్రశాంత స్వభావం, ధ్యానం:
నిత్య జీవితంలో ధ్యానం, మంత్ర పఠనం వంటివి చేయడం వల్ల మనస్సుకు ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. ఇవి మనస్సును అశాంతికి గురికాకుండా కాపాడుతాయి. ఎంతటి కష్టకాలంలోనైనా తొందరపడకుండా సరైన, మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ మానసిక ప్రశాంతత ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.