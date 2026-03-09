Brain Foods: బాదంతో పాటు ఈ నాలుగు కలిపి తింటే చాలు.. మతిమరుపు మీ దరి చేరదు
Brain Foods: వయసు పెరుగుతుంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలను మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. నెమ్మదిగా మతి మరుపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దీనిని కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ తో చెక్ పెట్టొచ్చు..
Super Foods
మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడానికి , జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుకోవడానికి బాదంపప్పు ఒక అద్భుతమైన ఆహారం. అయితే, బాదంతో పాటు మరికొన్ని సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలను కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఆ ప్రయోజనాలు రెట్టింపు అవుతాయి.
ఆయుర్వేదం , ఆధునిక పోషకాహార శాస్త్రం ప్రకారం, బాదంతో కలిపి తీసుకోవాల్సిన ఆ నాలుగు ముఖ్యమైన పదార్థాలు, వాటి ప్రయోజనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. వాల్నట్స్ (వాల్నట్ + బాదం)
వాల్నట్స్ చూడటానికి మెదడు ఆకారంలోనే ఉంటాయి , ఇవి మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
ప్రయోజనం: వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడు కణాల మధ్య సమాచార మార్పిడిని వేగవంతం చేస్తాయి.
ఎలా తీసుకోవాలి: ప్రతిరోజూ ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో 4-5 నానబెట్టిన బాదంపప్పులతో పాటు 1-2 వాల్నట్స్ తీసుకోవాలి.
2. ఎండు ద్రాక్ష (కిస్మిస్ + బాదం)
బాదం , ఎండు ద్రాక్షల కలయిక రక్తహీనతను తగ్గించడమే కాకుండా మెదడుకు శక్తిని ఇస్తుంది.
ప్రయోజనం: ఎండు ద్రాక్షలో ఐరన్ , సహజ చక్కెరలు ఉంటాయి. ఇవి మెదడుకు తక్షణ గ్లూకోజ్ను అందించి, ఏకాగ్రతను (Concentration) పెంచుతాయి.
ఎలా తీసుకోవాలి: రాత్రంతా నానబెట్టిన బాదం , ఎండు ద్రాక్షలను కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా మెరుగుపడుతుంది.
3. తేనె (తేనె + బాదం)
తేనె ఒక సహజ సిద్ధమైన ఎనర్జీ బూస్టర్. బాదంతో కలిసినప్పుడు ఇది ఒక శక్తివంతమైన టానిక్ లా పనిచేస్తుంది.
ప్రయోజనం: బాదంలో ఉండే విటమిన్-E , తేనెలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కలిసి మెదడు కణాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఇది మెదడును చురుగ్గా , యవ్వనంగా ఉంచుతుంది.
ఎలా తీసుకోవాలి: బాదంపప్పులను నానబెట్టి, పొట్టు తీసి, వాటిని ఒక స్పూన్ తేనెతో కలిపి తీసుకోవాలి.
4. పాలు (పాలు + బాదం)
పెరిగే పిల్లలకు , మేధోశ్రమ ఎక్కువగా చేసేవారికి ఇది ఒక సంపూర్ణ ఆహారం.
ప్రయోజనం: పాలలో ఉండే కాల్షియం , బాదంలోని ప్రోటీన్ మెదడు నాడీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయి. ఇది జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడానికి ఉత్తమ మార్గం.
ఎలా తీసుకోవాలి: నానబెట్టి రుబ్బిన బాదం పేస్ట్ను గోరువెచ్చని పాలలో కలిపి రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకోవడం వల్ల నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది.