ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్ అన్ని వయసుల మహిళలకు మొదటి ఛాయిస్. ఇవి ఏ డ్రెస్తోనైనా ఈజీగా సెట్ అవుతాయి. ఎప్పుడూ ట్రెండ్లో ఉంటాయి.
మీకు సాఫ్ట్, క్లాసీ లుక్ కావాలంటే పెర్ల్ డిజైన్ స్టడ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో బంగారంతో పాటు చిన్న ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉంటాయి.
ట్రెడిషనల్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ డిజైన్ గోల్డ్ టాప్స్ మంచి ఎంపిక. డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు కూడా పెట్టుకోవచ్చు.
ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్లో ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ చెవులకు నిండుగా ఉంటుంది. అందంగా కనిపిస్తుంది.
జాలీ వర్క్ ఇయర్ రింగ్స్ మీ చెవుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. పార్టీలు, ఫంక్షన్లు లేదా పండగలకు ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది.
సింపుల్, మోడ్రన్ లుక్ కోసం సర్కిల్ షేప్ గోల్డ్ స్టడ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి మంచి ఎంపిక. తేలికగా, సౌకర్యంగా ఉంటాయి.
మినీ ఫ్లవర్ షేప్ గోల్డ్ స్టడ్స్ చాలా ట్రెండీగా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఇవి బాగుంటాయి. క్యూట్ లుక్ ఇస్తాయి.
