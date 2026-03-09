Telugu

Kitchen Hacks: మటన్ కర్రీలో నూనె ఎక్కువైందా? ఈ చిట్కా వాడి చూడండి

food-life Mar 09 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Sonys kitchen/Youtube
Telugu

సింపుల్ ట్రిక్

మటన్ కూరలో నూనె ఎక్కువైతే.. దానిని ఈజీగా తీసేయచ్చు. ఈ ట్రిక్ కేవలం మటన్ కూరకు మాత్రమే కాదు.. ఏ కూరలో అయినా వాడొచ్చు. 

Image credits: pinterest
Telugu

ఐస్ క్యూబ్ ట్రిక్

మటన్ కూర ఉడికిన తర్వాత నూనె ఎక్కువగా ఉందని మీకు అనిపిస్తే, వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఐస్ ముక్కను గరిటెలో పెట్టుకుని, కూర పైభాగంలో  ముంచి వెంటనే పైకి తీయండి.

Image credits: pinterest
Telugu

నూనె గడ్డకడుతుంది

కూర పైన తేలుతున్న అదనపు నూనె, కొవ్వు మొత్తం ఐస్ ముక్క చల్లదనానికి వెంటనే గడ్డకట్టి గరిటెకు లేదా ఐస్ ముక్కకు అంటుకుంటుంది.

Image credits: our own
Telugu

ఇలా రిపీట్ చేయండి

కూరలో నూనె మొత్తం పోయే వరకు ఈ ప్రాసెస్‌ను రెండు, మూడు సార్లు రిపీట్ చేయండి. ఇలా నూనెతో పాటు మటన్‌లోని కొవ్వును కూడా తీసేయొచ్చు.

Image credits: Home cooking point/Youtube
Telugu

ఫ్రిజ్ టెక్నిక్

మరో పద్ధతి కూడా ఉంది. వండిన మటన్ కూరను కొన్ని గంటల పాటు ఫ్రిజ్‌లో పెట్టండి. ఇలా చేయడం వల్ల నూనె, కొవ్వు మొత్తం గడ్డకట్టి పైకి తేలుతుంది. అప్పుడు దాన్ని స్పూన్‌తో సులభంగా తీసేయొచ్చు

Image credits: foodsenter/Youtube
Telugu

వేడివేడిగా సర్వ్ చేయండి

స్పూన్‌తో నూనెను తీసేశాక, మటన్ కూరను మళ్లీ వేడి చేసి, ఆ తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.

Image credits: cooking with sariyu/Youtube

Cardamom: భోజనం తర్వాత రోజూ యాలకులు తింటే ఏమౌతుంది?

Set Dosa: హోటల్ స్టైల్ స్పాంజిలాంటి సెట్ దోశ ఎలా చేయాలో తెలుసా?

Kitchen Hacks: టీలో పంచదార ఎక్కువైందా? ఇలా తీపి తగ్గించండి..

Fenugreek Leaves: మెంతాకులు సంవత్సరం పొడువునా ఎలా స్టోర్ చేయాలో తెలుసా