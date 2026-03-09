సన్నటి చైన్ కి చిన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు మంచి ఎంపిక. ఒక గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
రిచ్ లుక్ కోరుకునేవారు పింక్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఇవి బాగుంటాయి.
ఈ డిజైన్లో సన్నని గోల్డ్ చైన్తో పాటు డైమండ్ ప్యాటర్న్తో ఉన్న హార్ట్ షేప్ టాప్స్ ఉన్నాయి. లైట్వెయిట్ లో ఇవి బెస్ట్ ఛాయిస్.
సన్నని గోల్డ్ చైన్తో పాటు సన్ చార్మ్ ప్యాటర్న్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది. ఇది క్యాజువల్ వేర్, పార్టీల కోసం పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
జిగ్-జాగ్ లేదా స్నేక్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న చైన్, స్టోన్ టాప్స్ చెవులకు మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడతాయి. మోడ్రన్ దుస్తులతో సూపర్ గా ఉంటాయి.
సన్నటి చైన్, స్టోన్స్ పొదిగిన ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ముఖానికి కొత్త మెరుపును ఇస్తాయి. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి.
