Cleaning Hacks: టీ జల్లెడ నల్లగా మారిందా? మళ్లీ కొత్తదానిలా మార్చేయచ్చు
Cleaning Hacks: వంట గదిలో రోజూ వాడే టీ స్ట్రైనర్ నల్లగా, జిడ్డుగా మారిందా? అయితే.. కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో ఆ మురికిని వదిలించొచ్చు. అంతేకాదు.. మళ్లీ కొత్త దానిలా మెరిసేలా చేయచ్చు.
వంట గదిలో టీ జల్లెడను రోజూ వాడుతూనే ఉంటారు. ఎక్కువగా వాడటం వల్ల ఆ టీ జల్లెడ నల్లగా మారుతుంది. ఎన్ని రకాలుగా శుభ్రం చేసినా ఆ నలుపు పోవడం లేదని చాలా మంది ఫీలౌతారు. ఇక చేసేదేమీ లేక.. అలా మారగానే.. దానిని పడేసి దాని ప్లేస్ లో కొత్తది వాడటం మొదలుపెడతారు. కానీ, నల్లగా మారిన టీ జల్లెడను మళ్లీ కొత్తదానిలా మార్చే కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం…
ఈనో..
ఇది చాలా ఆధునిక పద్ధతి. ఒక కప్పు గోరువెచ్చని నీటిలో ఒక ప్యాకెట్ ఇనో (Eno) లేదా అజీర్తికి వాడే ఏదైనా టాబ్లెట్ వేయండి. అందులో స్ట్రైనర్ను 10 నిమిషాలు నానబెట్టండి. దాని నుంచి వచ్చే బుడగలు చిన్న రంధ్రాల్లోని జిడ్డును వాటంతటవే బయటకు నెట్టేస్తాయి. ఆ తర్వాత పాత టూత్ బ్రష్తో తేలికగా రుద్ది, నీటితో కడిగి, పొడి క్లాత్ తో తుడిస్తే జిడ్డు పోయి తుప్పు పట్టదు.
షాంపూ వాడితే చాలు..
వినడానికి వింతగా ఉన్నా ఇది నిజం. స్ట్రైనర్పై ఉన్న జిడ్డును తొలగించడానికి సాధారణ సబ్బు కంటే షాంపూ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. బ్రష్కు కొద్దిగా షాంపూ రాసి స్ట్రైనర్పై రుద్దితే, అందులోని రసాయనాలు జిడ్డును వెంటనే కరిగించి కొత్తదానిలా మెరిపిస్తాయి. షాంపూతో రుద్దిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడిగి, పొడి క్లాత్ తో తుడవాలి.