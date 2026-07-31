Drinks for Belly Fat: పొట్ట కొవ్వును తగ్గించాలంటే ప్రతిరోజూ ఈ 4 డ్రింకులు తాగండి
Drinks for Belly Fat: పొట్ట కొవ్వుతో ఎంతో మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొద్దిగా తిన్నా కూడా కొందరికి పొట్ట వచ్చేస్తుంది. పొట్ట దగ్గర పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించుకోవాలంటే ఇంట్లోనే నాలుగు రకాల డ్రింకులు తాగేందుకు ప్రయత్నించండి.
గ్రీన్ టీ
గ్రీన్ టీ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఎవరైతే బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారో వారు గ్రీన్ టీ ప్రతిరోజూ తాగేందుకు ప్రయత్నించండి. ఈ గ్రీన్ టీలో పాలీఫెనాల్స్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీను తాగడం వల్ల పొట్ట దగ్గర పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరుగుతుంది.
గోరువెచ్చటి నీటిలో తేనె
ప్రతిరోజూ ఉదయం లేచిన వెంటనే ఖాళీ పొట్టతో గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలుపుకుని తాగితే మంచిది. దీనివల్ల శరీరానికి శక్తి వస్తుంది. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ లాంటి సమస్యలను కూడా అడ్డుకుంటుంది. ఇది పొట్ట కొవ్వును కరిగించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
కాఫీ
కాఫీ మరీ అతిగా తాగకూడదు. కానీ రోజూ ఒక కప్పు కాఫీ తాగితే మంచిది. రోజూ మితంగా కాఫీ తాగడం వల్ల శరీరంలోని కొవ్వు, ముఖ్యంగా పొట్ట దగ్గరి కొవ్వు చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. కానీ కొంతమంది రోజులో నాలుగైదు సార్లు కాఫీ తాగుతారు. అలా తాగితే శరీరంలో కెఫీన్ పెరిగి పోతుంది. దీని వల్ల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
దాల్చిన చెక్క టీ
ప్రతి ఇంట్లో దాల్చిన చెక్క ఉంటుంది. దాల్చిన చెక్కలో ఎన్నో పోషకాలు నిండి ఉన్నాయి. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ను తగ్గించడంలో ఎంతో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. శరీరంలో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోవడం వల్లే పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతిరోజూ మీరు తాగే టీలో దాల్చిన చెక్క ముక్కలు వేసి మరిగిస్తే మంచిది. దాన్ని తాగడం వల్ల మంచి రుచితో పాటూ ఆరోగ్యం దక్కుతుంది.