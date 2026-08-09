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- Fenugreek Water: ఖాళీ పొట్టతో 10 రోజులు మెంతి నీళ్లు తాగి చూడండి.. ఫలితాలు చూసి షాక్ అవుతారు
Fenugreek Water: ఖాళీ పొట్టతో 10 రోజులు మెంతి నీళ్లు తాగి చూడండి.. ఫలితాలు చూసి షాక్ అవుతారు
Fenugreek Water: ఉదయం లేచిన వెంటనే ఖాళీ పొట్టతో పరగడుపున మెంతి నీళ్లు తాగి చూడండి… ఒక పదిరోజులు తాగినా చాలు మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. మెంతి నీళ్లు వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ ఇచ్చాము.
పరగడుపున మెంతి నీళ్లు ఎందుకు తాగాలి?
ప్రతి ఇంట్లోను మెంతులు ఉంటాయి. ఇక చేపల పులుసు వండేటప్పుడు ముందుగా నూనెలో మెంతులు వేసి వేయిస్తారు. దీని వల్ల మంచి రుచి వస్తుందని అంటారు. మెంతుల్లో ఫైబర్, విటమిన్లు, ఐరన్, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్ వంటి ఎన్నో ఖనిజాలు అధికంగా ఉంటాయి. డైట్లో మెంతుల నీటిని కూడా చేర్చకున్నారంటే మీరు ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం పరగడుపున మెంతి నీళ్లు తాగి చూడండి.. మీరు ఊహించని ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. మీకు మీరే ఆరోగ్యంగా ఫీలవుతారు. మెంతి పిండిని లేదా మెంతులను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి ఉదయం లేచాక ఆ నీటిని తాగేయాలి. దీనివల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ ఇచ్చాము.
ఏదైనా ఇట్టే అరిగిపోతుంది
మెంతుల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అజీర్ణ సమస్య రాదు. ఏది తిన్న సులువుగా అరిగిపోతుంది. కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. అంతేకాదు పోషకాలను శరీరం పూర్తిగా గ్రహించేలా సహాయపడుతుంది కూడా.
మెంతుల నీరు ఆకలి వేసే ఫీలింగును కూడా అడ్డుకుంటుంది. శరీరంలో జీవక్రియ రేటును పెంచుతుంది. శరీరంలోని రక్తానాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా అడ్డుకుంటుంది. దీని వల్ల బరువు కూడా త్వరగా తగ్గుతారు.
మెంతుల నీటిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆర్థరైటిస్, ఆస్తమా వంటి వ్యాధుల నుంచి కూడా రక్షణ కల్పిస్తాయి. మెంతి నీరు తాగడం వల్ల జుట్టు రాలే సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది. జుట్టు కూడా బాగా పెరుగుతుంది. తలపై చుండ్రు, దురద వంటి తల సమస్యలు ఉన్నవారికి వాటి నుంచి ఉపశమనం దక్కుతుంది.
డయాబెటిస్ ఉన్న వారికి వరం
మెంతి నీరు తాగడం వల్ల రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను చాలావరకు నియంత్రణలో ఉంటాయి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ మెంతినీరు తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా మేలు చేస్తుంది.
మెంతుల నీటిని రోజూ తాగడం వల్ల శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోెవడం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మెంతుల నీటిలో ఫైటోఈస్ట్రోజెన్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి హార్మోన్ల అసమతుల్యత సమస్యను రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. మెనోపాజ్ లక్షణాలతో బాధపడే మహిళలకు ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మెంతుల నీటిని రోజూ తాగేవారిలో మొటిమలు రావు. చర్మం కాంతివంతంగా మారిపోతుంది.