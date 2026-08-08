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Gold Rings: ఒక గ్రాములో లభించే క్యూట్ రింగ్స్.. డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి

life Aug 08 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
Telugu

సింపుల్ ఉంగరాలు..

ఇలాంటి ఉంగరాలు డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి. అమ్మాయిల వేళ్లకు ఇలాంటి రింగులు చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి..

Image credits: Gemini AI
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ఫ్లవర్ డిజైన్ రింగ్..

లైట్ వెయిట్ లో లభించే ఇలాంటి ఉంగరాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.  ఇలాంటి ఫ్లవర్ ఉంగరాలు అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతాయి.

Image credits: pinterest
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హార్ట్ షేప్ రింగ్...

అమ్మాయిలు మెచ్చేే ఉంగరాల డిజైన్లలో ఇది ముందు వరసలో ఉంటుంది. సింపుల్ గా ఒక హార్ట్ ఉన్నా.. చేతి వేళ్లకు అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: chatGPT
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లెటర్ రింగ్..

మీరు మీ పేరు అక్షరంతో ఉన్న ఇలాంటి ఉంగరాలు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక గ్రాములోనే ఈజీగా లభిస్తాయి.

Image credits: chatGPT
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బటర్ ఫ్లై ఉంగరం...

రెండు లేయర్ల సన్నని ఉంగరంపై క్యూట్ బటర్ ఫ్లై ఉంటుంది. చిన్న చిన్న స్టోన్స్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI
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లైట్ వెయిట్ డిజైన్

ఇలాంటి ఉంగరం కూడా చాలా లైట్ వెయిట్ లో లభిస్తుంది. పార్టీలకు ఇలాంటి ఉంగరాలు చాలా బాగుంటాయి..

Image credits: Gemini AI
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సింగిల్ స్టోన్ రింగ్..

సింగిల్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ ఉంగరం చేతి వేళ్లకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది. కావాలంటే డైమండ్ లో కూడా చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: chatGPT

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