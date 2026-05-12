Summer Travel: వేసవిలో పొరపాటున కూడా ఈ ప్రదేశాలకు వెళ్లొద్దు.. ఎండలు తట్టుకోలేరు
Summer Travel: వేసవి సెలవుల్లో ఎక్కడికైనా టూర్ వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తాయి కొన్ని కుటుంబాలు. కానీ ఇండియాలో కొన్ని ప్రదేశాలకు వేసవిలో వెళ్తే ఆ ట్రిప్ ఆనందానికి బదులు నరకంలా అనిపిస్తుంది. వేసవిలో ఏమాత్రం వెళ్లకూడని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. అవి ఇవే.
జైసల్మేర్, రాజస్థాన్
రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్ కోటలతో నిండి ఉంటుంది. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఏదో పురాతన రాజ్యానికి వెళ్లినట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఇసుక వేసవిలో నిప్పుల కుంపటిలా మారుతుంది. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు 45°C దాటుతాయి. పగటిపూట బయటకు వెళ్లడం చాలా కష్టం. ఒంటె సవారీ, కోటల సందర్శన వంటివి ఎంజాయ్ చేయలేరు. ఈ ఎడారి నగరం అందాలను చూడాలంటే చలికాలమే సరైన సమయం.
జనంతో కిక్కిరిసిన సిమ్లా
వేసవిలో చల్లగా ఉండే ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని ఎంతో మంది అనుకుంటారు. అందులో సిమ్లా మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుంది. కానీ వేసవిలో సిమ్లా వెళ్లితే మీకు విపరీతంగా జనాలు కనిపిస్తారు. నిత్యం ట్రాఫిక్ జామ్లే. హోటల్ ధరలు వేసవిలో అధికంగా పెంచుతారు. ప్రశాంతత కోసం వెళ్లిన ఖర్చు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆఫ్-సీజన్లో వెళ్తేనే సిమ్లాను పూర్తిగా ఆస్వాదించగలరు.
కళ్లు చెదిరే ఎండలో ఆగ్రా
తాజ్మహల్ తెల్లని పాలరాతి అందాలు చూడాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. వేసవి ఎండలో దాని మెరుపు మరింతగా కనిపిస్తుంది. కానీ అక్కడి ఎండలకు కాసేపు కూడా మీరు తాజ్ మహల్ చూడలేరు. అక్కడ తాజ్ మహల్ చూసేందుకు టిక్కెట్ల కోసం ఎక్కువసేపు క్యూలో నిలబడటం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ఈ ప్రేమ చిహ్నాన్ని చూడటానికి అక్టోబర్ నుంచి మార్చి మధ్య ప్లాన్ చేసుకోండి.
ఇక ఢిల్లీని కూడా వేసవిలో చూడకూడదు. అక్కడి వడగాడ్పులు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. రోడ్ల మీద నడవడం నిప్పుల మీద నడిచినట్లే ఉంటుంది. వేసవిలో ఢిల్లీ ప్రయాణం అంటే కేవలం షాపింగ్ మాల్స్కే పరిమితం కావాలి. చారిత్రక కట్టడాలను సందర్శించడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు.
పచ్చదనం లేని కేరళ
కేరళ అనగానే పచ్చదనమే గుర్తొస్తుంది. కానీ పాలక్కాడ్ వంటి మైదాన ప్రాంతాల్లో వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి. చెరువులు, సరస్సులు ఎండిపోతాయి. కాబట్టి మీరు తీసే ఫోటోలు మీరు ఊహించినంత అందంగా రావు. వర్షాకాలం తర్వాత వెళ్లడమే మంచిది.
అలాగే వేసవిలో ఎలాంటి సఫారీ ప్రాంతాలకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది. వన్యప్రాణులను చూడటానికి ఇది మంచి సమయం కాదు. మండుటెండలో ఓపెన్ జీప్లో 4 గంటలు ప్రయాణించడం చాలా కష్టం. ఎండకు జంతువులు కూడా దాక్కుంటాయి. కాబట్టి మీకు కనిపించవు.