Tea: రోజూ టీ తాగే వారి చర్మం నల్లగా మారుతుందా? అసలు నిజమేంటి?
Tea: ప్రతిరోజూ టీ తాగిన తరువాతనే రోజును మొదటుపెడతారు. కానీ ఇలా రోజూ టీ తాగేవారి చర్మం నల్లగా మారుతుందనే భావన ఉంది. ఇది నిజమా? టీ తాగడం వల్ల చర్మం ప్రభావితం అవుతుందా?
టీ తాగితే చర్మం నల్లగా?
టీ తాగితే చర్మం రంగు తగ్గుతుంది, నల్లగా అయిపోతారు అనే మాట చాలా ఇళ్లలో తరచూ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు టీ అలవాటు చేసుకోకుండా ఉండటానికి పెద్దలు సరదాగా చెప్పిన మాటే తప్ప, ఇందులో ఎలాంటి శాస్త్రీయ నిజం లేదు. మనిషి శరీర ఛాయ పూర్తిగా జన్యువులు, శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే మెలనిన్ అనే వర్ణద్రవ్యం మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం తీసుకునే టీ మన చర్మ రంగును ఏమాత్రం మార్చలేదు. అసలు టీలో ఉండే పాలీఫెనాల్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని కణాలను రక్షించడానికి ఉపయోగపడతాయి. చర్మం రంగు మారడానికి ఎండ తీవ్రత, హార్మోన్ల మార్పులు, వయసు పెరగడం వంటివి కారణాలు అవుతాయి కానీ, టీ తాగడం అస్సలు కారణం కాదు.
ఎన్నిసార్లు టీ తాగవచ్చు?
మితంగా టీ తాగడం వల్ల కొన్ని లాభాలు ఉన్నప్పటికీ, రోజుకు నాలుగు కప్పుల కంటే ఎక్కువ తాగితే మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవు. టీలో ఉండే కెఫీన్ మోతాదు ఎక్కువైతే శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్ బారిన పడి చర్మం పొడిబారుతుంది, ముఖంలో సహజమైన కాంతి తగ్గిపోయి నిర్జీవంగా కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు ఎక్కువ మోతాదులో పంచదార వాడటం వల్ల మొటిమలు పెరగడం, త్వరగా ముఖంపై ముడతలు రావడం వంటి సమస్యలు చుట్టుముడతాయి. ఆలస్యంగా రాత్రి పూట టీ తాగే అలవాటు ఉంటే సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు. కంటినిండా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు చేరి ముఖం అలసిపోయినట్లు తయారవుతుంది.
టీ బదులుగా...
రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు కప్పులు మాత్రమే టీ తాగడం ఎప్పుడూ సురక్షితమైన పద్ధతి. అంతకుమించి ఎక్కువగా తాగే అలవాటు ఉంటే తగ్గించుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో శ్రేయస్కరం. టీ ఎక్కువగా తాగే బదులు రోజువారీ ఆహారంలో మంచినీళ్లు, పండ్ల రసాలు, కొబ్బరినీళ్లు చేర్చుకుంటే చర్మానికి అవసరమైన తేమ లభిస్తుంది. శరీరం లోపల నుంచి తాజాగా ఉన్నప్పుడే ముఖంపై నిగారింపు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి టీ తాగితే నల్లబడతారనే అపోహలను పక్కన పెట్టేయండి. చక్కని ఆహారపు అలవాట్లు, రోజుకు సరిపడా నిద్ర, తగినంత నీరు తాగడం ద్వారా చర్మాన్ని ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా కాపాడుకోవచ్చు.