Oats: ఓట్స్ తింటే కొలెస్ట్రాల్ నిజంగా తగ్గుతుందా? రెండ్రోజుల్లోనే ఫలితం కనిపిస్తుందా?
Oats: ఓట్స్ తినడం మొదలుపెట్టిన రెండు రోజుల్లోనే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయా? మీ శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు చాలా వరకు తగ్గిపోతాయా? ఓ కొత్త అధ్యయనం ఇదే విషయాన్ని చెబుతోంది. ఓట్స్ తినడం వల్ల ఎలా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందో తెలుసుకోండి.
రెండు రోజులు వరుసగా ఓట్స్ తింటే కొలెస్ట్రాల్ను కొంతవరకు తగ్గించవచ్చని ఓ అధ్యయనం తేల్చింది. బాన్ యూనివర్సిటీ ఇటీవల చేసిన పరిశోధనలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. రెండు రోజుల పాటు ఓట్స్ ఆధారిత ఆహారం తీసుకుంటే కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని, ఆ ప్రయోజనాలు వారాలపాటు కొనసాగుతాయని ఈ స్టడీలో కనుగొన్నారు.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించేందుకు
రెండు కిలోల బరువు
ఈ ప్రయోగంలో, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్న కొందరు రెండు రోజుల పాటు కఠినమైన ఓట్స్ డైట్ పాటించారు. రోజూ 300 గ్రాముల ఓట్స్, కొన్ని పండ్లు, కూరగాయలు మాత్రమే తీసుకున్నారు. ఫలితంగా, వారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) 10% తగ్గింది. సగటున 2 కిలోల బరువు కూడా తగ్గారు. రక్తపోటులోనూ స్వల్ప మెరుగుదల కనిపించింది.
ఓట్స్ మన జీర్ణవ్యవస్థలోని మంచి బ్యాక్టీరియా (మైక్రోబయోమ్)లో మార్పులు తీసుకురావడం ద్వారా కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రిస్తుందని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. ఓట్స్ తినడం వల్ల జీవక్రియకు మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇవి ఫెరూలిక్ యాసిడ్ వంటి సమ్మేళనాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇది కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణకు ముడిపడి ఉంది.
ఫైబర్ వల్లే...
ఒత్తిడిని తగ్గించి
ఓట్స్ ఒత్తిడిని నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. ఇది సెరొటోనిన్ అనే 'ఫీల్ గుడ్' హార్మోన్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లను తగ్గిస్తుంది. సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్ కావడంతో, ఇది శరీరానికి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తుంది.
ఓట్స్ ఆకలిని నియంత్రించి, ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉన్న ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గడం సులభం అవుతుంది. రోజూ ఓట్స్ తినడం వల్ల పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరగడంతో పాటు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి. స్టీల్-కట్ లేదా రోల్డ్ ఓట్స్ తినడం మంచిది.