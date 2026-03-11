Telugu

మనీ ప్లాంట్‌ను దొంగిలించి తెచ్చుకుంటే అంతే సంగతులు

life Mar 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:gemini
మనీ ప్లాంట్ దొంగిలించి తేవడం

మనీ ప్లాంట్ బయటి వారి ఇంట్లో నుంచి చిన్న కొమ్మ దొంగతనం తుంచి ఇంట్లో పాతే వాళ్లు ఎంతో మంది. అయితే వాస్తు శాస్త్రం ఇలాంటి పని చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో వివరిస్తుంది.

మనీప్లాంట్ పెంచడం వల్ల...

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం,మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో పెంచడం వల్ల ఆ ఇల్లంతా పాజిటివ్ ఎనర్జీ వ్యాపిస్తుంది. ఇంట్లో వారు ఆనందంగా జీవిస్తారు.

దొంగిలించి నాటొద్దు

అయితే మనీ ప్లాంట్‌ను ఎప్పుడైనా కొని తెచ్చుకుని పెంచాలి.  ఎప్పుడూ వేరొకరి ఇంట్లో నుంచి దొంగిలించి తీసుకురాకూడదు. దొంగతనం చేయడం తప్పుడు పని. 

డబ్బు పెట్టి కొనండి

ఈ మొక్కను డబ్బు ఇచ్చి కొనుగోలు చేసి నాటడం చాలా శుభప్రదం. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దొంగిలించి తెస్తే నెగిటివ్ ఎనర్జీ వ్యాపిస్తుంది.

ఎప్పుడ నాటాలి

మనీ ప్లాంట్ మొక్కను నాటేందుకు సరైన సమయం ఉంది. దాన్ని ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళలో నాటడం శుభప్రదం.

శుక్రవారం నాటితే...

మీరు డబ్బుల పరంగా మంచి స్థితిక చేరాలంటే శుక్రవారం రోజున మనీ ప్లాంట్‌ను నాటడం చాలా శ్రేష్ఠమైనదిగా భావిస్తారు.

ఇంటి ఆగ్నేయ దిశ

వాస్తు ప్రకారం మనీ ప్లాంట్‌ను ఇంటి ఆగ్నేయ (South-East) దిశలో ఉంచడం ఎంతో శుభప్రదం. ఇది అన్ని రకాలుగా కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది.

