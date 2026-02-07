Health Tips: తిన్న వెంటనే బాత్రూమ్ కి వెళ్లే అలవాటు ఉందా?మీకు ఉన్న సమస్య ఏంటో తెలుసా?
Health Tips: తిన్న వెంటనే బాత్రూమ్ కి వెళ్లే ( మల విసర్జన చేయడం) అలవాటు చాలా మందిలో ఉంటుంది. దీనిని వైద్య పరిభాషలో గ్యాస్ట్రోకోలిక్ రిఫ్లెక్స్ అని పిలుస్తారు. ఇది అందరిలోనూ జరుగుతుంది. కానీ, కొందరిలో చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది.
1. గ్యాస్ట్రోకోలిక్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏమిటి?
మనం ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు, అది కడుపులోకి చేరగానే జీర్ణవ్యవస్థ యాక్టివేట్ అవుతుంది. మెదడు నుంచి పెద్ద పేగుకు ఒక సిగ్నల్ అందుతుంది. దీనివల్ల పెద్ద పేగులో ఉన్న పాత వ్యర్థాలను బయటకు పంపి, కొత్త ఆహారం కోసం చోటు కల్పించే ప్రక్రియే ఈ రిఫ్లెక్స్.
2. ఇది ఎప్పుడు సమస్యగా మారుతుంది?
సాధారణంగా తిన్న 15-20 నిమిషాల తర్వాత వెళ్లడం సహజం. కానీ తిన్న వెంటనే (క్షణాల్లో) వెళ్లాల్సి రావడం, కడుపులో నొప్పి లేదా తిమ్మిరిగా అనిపించడం వంటివి ఉంటే అవి క్రింది సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చు:
IBS (Irritable Bowel Syndrome): పేగులు అతిగా స్పందించడం వల్ల తిన్న వెంటనే బాత్రూమ్కు వెళ్లాల్సి వస్తుంది.
జీర్ణ సమస్యలు: గ్యాస్, ఎసిడిటీ లేదా సరిగ్గా జీర్ణం కాకపోవడం.
ఆహార అలెర్జీలు: పాలు (Lactose), గోధుమలు (Gluten) లేదా ఎక్కువ నూనె ఉన్న ఆహారం తిన్నప్పుడు శరీరం దానిని త్వరగా బయటకు పంపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
మానసిక ఒత్తిడి: ఆందోళన లేదా ఒత్తిడి కూడా జీర్ణక్రియ వేగాన్ని పెంచుతాయి.
3. తిన్న వెంటనే వెళితే ఏమౌతుంది?
పోషకాల లోపం: ఆహారం పేగుల్లో తగినంత సమయం ఉండకపోతే, దానిలోని విటమిన్లు , ఖనిజాలను శరీరం గ్రహించలేదు. దీనివల్ల నీరసం వస్తుంది.
బరువు తగ్గడం: కొందరిలో ఆహారం ఒంటికి పట్టక బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
నివారణ మార్గాలు (Tips for Relief):
నెమ్మదిగా నమలండి: ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తింటే జీర్ణక్రియ సులభం అవుతుంది.
చిన్న మోతాదులో తినండి: ఒకేసారి కడుపు నిండా తినకుండా, తక్కువ తక్కువగా ఎక్కువ సార్లు తినండి.
ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకోండి: అతిగా మసాలాలు, వేపుళ్లు , ఫైబర్ తక్కువగా ఉన్న ఆహారాన్ని తగ్గించండి.
ప్రోబయోటిక్స్: పెరుగు లేదా మజ్జిగ తీసుకోవడం వల్ల పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరిగి జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
ముఖ్య గమనిక: మీకు తరచుగా విరేచనాలు (Diarrhea), కడుపునొప్పి లేదా వికారం వంటి లక్షణాలు ఉంటే తప్పనిసరిగా గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ను సంప్రదించడం మంచిది.