చుట్టూ గజ్జెలతో ఉన్న ఈ వెండి పట్టీలు చిన్నపిల్లల పాదాలకు సూపర్ గా ఉంటాయి. 20 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
రంగు రంగుల పూసలతో జాలర్ డిజైన్లో ఉన్న ఈ పట్టీలు పిల్లల పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.
బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంటే, 10 గ్రాముల్లో వచ్చే ఇలాంటి చైన్ డిజైన్ వెండి పట్టీలు తీసుకోవచ్చు. రోజూవారీ వాడకానికి బాగుంటాయి.
ఫ్లోరల్ మోటిఫ్ లింక్ చైన్తో ఉన్న ఈ మువ్వల పట్టీలను 20 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. అందంగా ఉంటాయి. బడ్జెట్ లో వస్తాయి.
ఫ్లవర్ డిజైన్ వెండి పట్టీలు పాదాల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
మీనాకారి వర్క్ తో ఉన్న ఈ వెండి పట్టీలు పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. రంగు రంగుల పూసలు పాదాలకు అందంగా కనిపిస్తాయి.
Silver Payal: కాళ్ల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే కుందన్ పట్టీలు
Gold Earrings: అర గ్రాము బంగారంతో ముత్యాల చెవి పోగులు
వాలెంటైన్స్ డేకి మీ వైఫ్ కి ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వండి.. సర్ప్రైజ్అవుతుంది
Gold Earrings: 1గ్రాములో బంగారు చెవిపోగులు