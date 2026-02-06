మీ పిల్లలకు క్యూట్, స్టైలిష్ గాజు కావాలంటే ఇలా టెడ్డీతో ఉన్న ఈ వెండి కడియం మీకు బాగా నచ్చుతుంది.
ఈ చార్మింగ్ సిల్వర్ కడియం కావాల్సిన సైజుకు పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు.
మీరు అన్ని సైజులకు సరిపోయే కడియం తీసుకోవాలనుకుంటే, అడ్జస్టబుల్ సిల్వర్ కడియం ఉత్తమ ఎంపిక.
ఫిష్ మోటిఫ్ గాజుల డిజైన్ ఇది. ఇవి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది చిన్న పిల్లల చేతికి ఒక ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తుంది.
మీ పాపకు బహుమతి ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ హార్ట్ మోటిఫ్ సిల్వర్ గాజులు ఇవ్వచ్చు. ఇవి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
కాళ్ల పట్టీల్లాగే చేతుకు కూడా మువ్వలు కడియాలు కావాలంటే వీటిని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
బిడ్డకు దిష్టి తగలకుండా నల్లపూసలు నిండిన గాజులను వేస్తే ఇంకా మంచిది.
చిన్నపిల్లల కోసం అందమైన వెండి పట్టీలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో
Silver Payal: కాళ్ల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే కుందన్ పట్టీలు
Heart Health: ఈ 8 సూపర్ ఫుడ్స్ తో మీ గుండె పదిలం!
Gold Earrings: అర గ్రాము బంగారంతో ముత్యాల చెవి పోగులు