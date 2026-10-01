Mushrooms: ఇలాంటి పుట్టగొడగులు తింటే ఎవరూ ఊహించని ప్రయోజనాలు
Mushrooms: మష్రూమ్స్ ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. వీటిని సరిగ్గా ఎంపిక చేసుకుని శుభ్రం చేసి వండుకోవాలి. పుట్టగొడుగులను రోజువారీ డైట్లో చేర్చుకుంటే మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అందుతాయి.
ఎలాంటి పుట్టగొడగులు తినాలి?
మష్రూమ్స్ లేదా పుట్టగొడుగులు అంటే ఎంతో మందికి ఇష్టమైనవి. వీటి రుచి అదిరిపోతుంది. దీంతో వెరైటీ వంటకాలు ప్రయత్నించవచ్చు. కానీ రుచితో పాటు పోషకాల పరంగా కూడా పుట్టగొడుగులు ఎంతో మంచివి. కొన్ని రకాల మష్రూమ్స్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్తో పాటు ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా యూవీ కిరణాలు తగిలేలా పెరిగిన మష్రూమ్స్లో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పుట్టగొడుగులు ఎంపిక చేసుకుని తినాలి.
సహజంగా అడవుల్లో లేదా తోటల్లో పెరిగే ఆహారాల్లో విటమిన్ డి చాలా తక్కువ. కానీ యూవీ కిరణాల వెలుతురులో పెరిగే మష్రూమ్స్లో విటమిన్ డి మోతాదు అధికంగా ఉంటుంది. వెజిటేరియన్స్ విటమిన్ డి పొందడానికి ఇదొక మంచి ఆప్షన్. అయితే, శరీరానికి కావాల్సిన పూర్తి విటమిన్ డి కేవలం మష్రూమ్స్ ద్వారానే వస్తుందని చెప్పలేం.
విటమిన్ బి12 లోపం రాదు
కొన్ని పుట్టగొడుగుల్లో విటమిన్ బి12ఉన్నప్పటికీ, అన్ని మష్రూమ్స్ బి12కి సరైన సోర్స్ కాదు. ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్స్లో బి12 లోపం వచ్చే రిస్క్ అధికం. మష్రూమ్స్లో బీటా-గ్లూకాన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లాంటి బయో-యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. వీటిని బ్యాలెన్స్డ్ డైట్లో భాగంగా తీసుకుంటే ఓవరాల్ హెల్త్కి మంచిది. కానీ మష్రూమ్స్ తింటే హార్ట్ ఎటాక్స్ రావు, రక్తనాళాల్లో కొవ్వు కరిగిపోతుంది అని డైరెక్ట్గా చెప్పడం సైంటిఫిక్గా కరెక్ట్ కాదు.
మష్రూమ్స్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి, డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు కూడా తమ డైట్లో వీటిని చేర్చుకోవచ్చు. అయితే మష్రూమ్స్ తింటే షుగర్ లెవల్స్ కచ్చితంగా తగ్గిపోతాయనే అపోహ వద్దు. డాక్టర్ సలహా లేకుండా డయాబెటిస్ మందులు లేదా ఇన్సులిన్ డోస్ మార్చకూడదు.
మష్రూమ్స్ తినడం వల్ల లాభాలు
మష్రూమ్స్లో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండి, ప్రోటీన్, ఫైబర్ తగినంత దొరుకుతాయి. ఫైబర్ ఉన్న ఆహారం తినడం వల్ల కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. పప్పులు, తృణధాన్యాలు, కూరగాయలతో పాటు మష్రూమ్స్ను కలిపి వండుకోవడం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్కి మంచి పద్ధతి.
అడవుల్లో దొరికే లేదా సరిగ్గా గుర్తుపట్టలేని మష్రూమ్స్ను అస్సలు తినకండి. కొన్ని అడవి మష్రూమ్స్ విషపూరితంగా ఉండి ప్రాణాలకే ప్రమాదం తెస్తాయి. మార్కెట్లో దొరికే సురక్షితమైన మష్రూమ్స్ను మాత్రమే ఎంచుకుని, బాగా కడిగి వండుకుని తినాలి.
మొత్తానికి మష్రూమ్స్ మన డైట్లో మంచి పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ ఇవి ఏ జబ్బుకూ మందు కాదు. రకరకాల ఆహారాలతో పాటు మష్రూమ్స్ను మితంగా తీసుకోవడమే ఆరోగ్యానికి మంచిది.