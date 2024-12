what happens in the body with alcohol: "రండి మామా చ‌ల్ల‌గా బీరుతో చిల్ అవుదాం.. ఒక్క పెగ్గు బావా తాగు ఏం కాదు... అంద‌రూ తాగుతున్నారు క‌దా.. ! " ఇలాంటి సంభాష‌ణ మ‌ద్యం సేవిస్తున్న స‌మ‌యంలో మీరు వినివుండ‌వ‌చ్చు. అయితే, మ‌ద్యం తాగ‌డం వ‌ల్ల ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసా?

what happens in the body with alcohol: మారుతున్న కాలంతో పాటు ప్ర‌స్తుతం అనేక ర‌కాల డ్రింక్స్ అందుబాటులోకి వ‌చ్చాయి. ఆల్క‌హాలు లేదా మ‌ద్యాన్ని ఇప్పుడు టీనేజీ నుంచి మొద‌లు అన్ని వ‌య‌స్సుల వారు తాగుతున్నారు. అయితే, మద్యం సేవించడం పిల్లలు, యుక్తవయస్కులతో పాటు పెద్దలకు కూడా ప్రమాదకరమ‌ని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఆల్కహాల్ ఒక మాదకద్రవ్యం.. ఇది యుక్తవయస్కులను దెబ్బ‌తీసే డ్రగ్ లాంటింది. చాలా మంది పిల్లలు 10 లేదా 11 ఏళ్ల వయస్సులో లేదా అంతకంటే తక్కువ వయస్సులోనే ఆల్క‌హాల్ తో కూడిన డ్రింక్స్ ను తీసుకున్న ఘ‌ట‌న‌లు చాలానే ఇప్ప‌టికే మీకు తెలిసి ఉంటాయి. పిల్లలు లేదా టీనేజీ వ‌య‌స్సులో ఉన్న వారు మద్యం గురించి తప్పుడు సందేశాన్ని పొందడం సులభం. ఏలాగంటే వారు తమ తల్లితండ్రులు తాగడం చూడవచ్చు లేదా మద్యపానం చాలా సరదాగా కనిపించేలా చేసే టీవీ ప్రకటనలను చూడవచ్చు. ప్రజలు కలిసి తాగడం, క్రీడలు చూడటం లేదా పెద్ద పార్టీ చేసుకోవడం ఇలాంటివి మ‌ద్యం వైపు ఆక‌ర్షించే అవ‌కాశ‌ముంది.

అయితే, ఆల్కహాల్ అనారోగ్యానికి గురిచేయ‌డంతో పాటు మిమ్మ‌ల్ని ఒక ర‌క‌మైన‌ డిప్రెషన్ లోకి తీసుకెళ్ల‌వ‌చ్చు. అంటే ఇది మెదడును మందగించే లేదా నిరుత్సాహపరిచేలా చేస్తుంది. ఆల్కహాల్ ఒక వ్యక్తి ఆలోచన, మాట్లాడటం, విషయాలు నిజంగా ఉన్నట్లుగా చూసే సామర్థ్యాన్ని మారుస్తుంది. ఒక వ్యక్తి తన సమతుల్యతను కోల్పోవచ్చు. మ‌త్తులోకి తీసుకెళ్ల‌డంతో మీరు సరిగ్గా నడవడానికి ఇబ్బంది పడవచ్చు. వ్యక్తి రిలాక్స్‌గా.. సంతోషంగా ఉండ‌వ‌చ్చు కానీ, మీ శ‌రీరాన్ని దెబ్బ‌తీస్తుంది. కొంత మంది మ‌ద్యం తాగిన త‌ర్వాత‌ ఏడవడం లేదా గోడ‌వ‌లు చేయ‌డం చేయ‌వ‌చ్చు.

వ్యక్తులు ఎక్కువగా మ‌ద్యం తాగినప్పుడు వారికి తెలియ‌కుండానే వారు తమ ఉద్దేశ్యం లేని పనులు చేయవచ్చు లేదా చెప్పవచ్చు. వారు తమను లేదా ఇతర వ్యక్తులను గాయపరచవచ్చు. అతిగా తాగే వ్యక్తి కూడా నిద్రలేచి, మరుసటి రోజు మేల్కొలపడానికి భయంకరంగా ఉండవచ్చు - దానిని హ్యాంగోవర్ అంటారు.

అతిగా మద్యం సేవించడం వల్ల ఆల్కహాల్ పాయిజనింగ్‌కు దారి తీయవచ్చు, ఇది ఒక వ్యక్తిని చంపేస్తుంది. చాలా కాలం పాటు మ‌ద్యం ఎక్కువ‌గా తీసుకోవ‌డం వ‌ల్ల వారి శరీరానికి తీవ్రమైన హాని కలిగించవచ్చు. రక్తం నుండి శ‌రీరంలో పేరుకుపోయే విషాలను తొలగించే కాలేయం ప్ర‌మాదంలో ప‌డుతుంది.

మ‌ద్యం సేవించ‌డం రోజువారి అల‌వాటుగా మారితే మిమ్మ‌ల్ని అన్ని ర‌కాలుగా మీరు కోల్పోతారు. అనారోగ్యంతో పాటు మీ కుటుంబ సంబంధాలు కూడా దెబ్బ‌తింటాయి. మ‌ద్యం సేవించ‌డం వ్య‌స‌నంగా మారితే మీరు కోలుకునే ప‌రిస్థితులు మ‌రింత దారుణంగా మారుతాయ‌ని గుర్తుంచుకోండి. దీర్ఘకాలిక మద్యపానం వల్ల కాలేయ సమస్యలతో పాటు ప్యాంక్రియాస్, గుండె, మెదడు దెబ్బతింటాయి. కాబట్టి మద్యపానం సేవించడం మానుకోండి. లేకుంటే మీ వల్ల మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా దెబ్బతింటుంది. కుదరని పక్షంలో మద్యం పరిమితిని పెట్టుకోండి.

