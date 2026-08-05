Heart: గుండె పోటు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ 5 పనులు రోజూ చేయండి
Heart: గుండెపోటు ఎప్పుడు ఎవరికి వస్తుందో అంచనా వేయలేము. ఇది అకస్మాత్తుగా వచ్చి ప్రాణాలను తీసేస్తోంది. అందుకే గుండెను కాపాడుకోవడానికి కొన్ని పనులను ఈరోజు నుంచే మొదలుపెట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకోండి.
13
Image Credit : Asianet News
ఈ రోజే మొదలుపెట్టండి
గుండె పోటు ఇప్పుడు అన్ని వయసుల వారిని ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఎప్పుడు ఎవరికీ గుండెపోటు వస్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీకు సిగరెట్ తాగే అలవాటు ఉంటే వెంటనే మానేయండి. పొగతాగడం వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తాయి. ఇది గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతుంది. అందుకే వెంటనే ధూమపానానికి దూరంగా ఉండండి.
రోజూ వ్యాయామాలు చేయండి
రోజూ వ్యాయామం చేయడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
గూగుల్లో ఆసక్తికరమైన సమాచారం కోసం ఏసియానెట్ తెలుగు ను మీ ఫ్రిఫర్డ్ సోర్స్ గా ఎంచుకోండి
23
Image Credit : Asianet News
ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి
అతిగా ఒత్తిడికి గురవడం గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే ఎప్పుడూ ఒత్తిడిని నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి.
ఆహార నియమాలు పాటించండి
ప్రతిరోజూ సరైన సమయానికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పును సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు.
33
Image Credit : Getty
శరీర బరువును నియంత్రించండి
ఊబకాయం వంటి సమస్యలు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. కాబట్టి, మీ శరీర బరువును ఎప్పుడూ అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం.
Latest Videos