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Black Beads: డైలీవేర్ నుంచి పార్టీవేర్ వరకు ఈతరం మెచ్చే మంగళసూత్రాలు

life Aug 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Vamayukt
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ట్రెండీ డిజైన్

ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది. చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది. నల్లపూసలు తక్కువ, చైన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మెడలో చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Vamayukt
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సింపుల్ బ్లాక్ బీడ్స్..

ఇది చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. కానీ, మెడకు నిండుగా ఉంటుంది. రెండు నల్లపూసల దండకు మధ్యలో ఒక చిన్న బాల్ ఎటాచ్ చేశారు. లుక్ బాగుంటుంది.

Image credits: Vamayukt
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డైమండ్ లాకెట్..

సింపుల్ నల్లపూసలకు మధ్యలో డైమండ్ లాకెట్ ఉంటుంది. కావాలంటే.. గోల్డ్ లో స్టోన్స్ తో కూడా ఇలాంటి డిజైన్ మీరు చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Vamayukt
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రెండు లేయర్ చైన్..

రెండే లేయర్ల చైన్ డిజైన్ నల్లపూసలు ఇవి. దీనిలో సగం నల్లపూసలు, సగం బంగారం ఉంటుంది. చాలా స్టైలిష్ గా కనపడుతుంది. 

Image credits: Vamayukt
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ట్రెండీ నల్లపూసలు..

ఇలాంటి బ్లాక్ బీడ్స్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ నల్లపూసలతో ఈ డిజైన్ తయారు చేశారు.  డైలీవేర్ కి కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Vamayukt
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రెండు లేయర్ల నల్లపూసలు

సింపుల్ గా ఉండాలీ కానీ, పార్టీవేర్ కి కూడా సూట్ అవ్వాలి అంటే.. ఇదే బెస్ట్.  రెండు లేయర్ల చైన్ కి అక్కడక్కడ నల్లపూసలు.. కింద చిన్న డ్రాప్ ఉంటుంది. మెడకే అందాన్ని తెస్తుంది.

Image credits: Vamayukt
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తాడు డిజైన్ నల్లపూసలు

ఇది చాలా డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. కంప్లీట్ చైన్ కి కింద.. నల్లపూసలు.. ఆ నల్లపూసల మధ్యలో కూడడా రెండు బీడ్స్ తో చిన్న డ్రాప్స్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. 

Image credits: Vamayukt
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ట్రెడిషనల్ డిజైన్..

ఇలాంటి నల్లపూసలు చీరల మీదకు చాలా బాగుంటాయి. రెండు బంగారు చైన్ మధ్యలో. . నల్లపూసలు గుచ్చారు. చాలా డిఫరెంట్ గా కావాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Vamayukt
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డైలీవేర్ బ్లాక్ బీడ్స్..

ఇలాంటి బ్లాక్ బీడ్స్ ని డైలీవేర్ కి ధరించొచ్చు. సింపుల్ చైన్ కి… అక్కడక్కడ నల్లపూసలు, వాటి మధ్యలో చిన్న స్టోన్ మెడకే అందాన్ని తెస్తుంది.

Image credits: Vamayukt
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డైమండ్ లుక్ ఇచ్చే నల్లపూసలు

ఇలాంటి నల్లపూసలు అయితే.. డైమండ్ లుక్ ఇచ్చేస్తాయి. సింపుల్ గా ఉంటాయి. కానీ.. మెడకి అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Vamayukt
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ట్రెండింగ్ డిజైన్..

ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్న డిజైన్ ఇది.  దీనిని చీరల మీదకు, డ్రెస్సుల మీదకు కూడా ధరించొచ్చు.

Image credits: Vamayukt

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