Diwali 2026: దీపావళి పండగ రోజు లక్ష్మీదేవి పూజ ఎందుకు చేస్తారు? దీని వెనుక ఉన్న కథేంటి?
Diwali 2026: దీపావళి అంటే కేవలం దీపాలు వెలిగించడం, బాణసంచా కాల్చడం మాత్రమే కాదు. చీకటిపై వెలుగు, చెడుపై మంచి, అజ్ఞానంపై జ్ఞానం సాధించిన విజయానికి ప్రతీక ఈ పండుగ. మరి దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవిని ఎందుకు పూజిస్తారు? దీని వెనుక ఉన్న కథేంటో తెలుసుకుందాం.
దీపావళి పండగ 2026
మన దేశంలో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే పండగల్లో దీపావళి ఒకటి. చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకునే ఈ పండగకు ఆధ్యాత్మికంగా, సాంస్కృతికంగా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దీపావళి అంటే దీపాల వరుస అని అర్థం. ఈ ఏడాది దీపావళి పండగ నవంబర్ 8, ఆదివారం నాడు వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఇళ్లను శుభ్రం చేసి, ముగ్గులు వేసి, దీపాలతో అలంకరించి లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు. అసలు ఈ పండగ రోజు లక్ష్మీదేవిని ఎందుకు పూజిస్తారో తెలుసుకుందాం.
లక్ష్మీదేవిని ఎందుకు పూజిస్తారు?
దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వెనుక ప్రధానమైన విశ్వాసం సంపద, సౌభాగ్యం, శ్రేయస్సు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం లక్ష్మీదేవి సంపదకు, ఐశ్వర్యానికి, సౌభాగ్యానికి అధిదేవత. కుటుంబంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం, సంతోషం, సుఖశాంతులు ఉండాలని భక్తులు అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తారు. దీపావళి అమావాస్య రోజున లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తే ఇంట్లో ధనధాన్యాలు, సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే ఆ రోజున లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
దీపావళి వెనుక ఉన్న శ్రీరాముడి కథ
దీపావళి గురించి చెప్పగానే చాలామందికి గుర్తొచ్చే కథ శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చే కథ. పురాణాల ప్రకారం శ్రీరాముడు తండ్రి దశరథుడి మాటను గౌరవించి 14 సంవత్సరాలు అరణ్యవాసానికి వెళ్లి అది పూర్తయిన తర్వాత సీత, లక్ష్మణ సమేతంగా అయోధ్యకు తిరిగి వస్తాడు. రాముడికి స్వాగతం పలికేందుకు అయోధ్య ప్రజలు నగరమంతా దీపాలు వెలిగించి సంబరాలు చేసుకుంటారు. అప్పటి నుంచి చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా దీపావళిని జరుపుకుంటున్నారనే విశ్వాసం ఉంది.
నరకాసురుడి వధతోనూ దీపావళికి సంబంధం
దీపావళికి సంబంధించిన మరో ఆసక్తికరమైన పురాణ కథ నరకాసురుడి వధ. పురాణాల ప్రకారం నరకాసురుడు అనే రాక్షసుడు తన అధికార బలంతో దేవతలను, ప్రజలను తీవ్రంగా ఇబ్బందులకు గురిచేశాడు. అతడి ఆగడాలు భరించలేక దేవతలు శ్రీకృష్ణుడిని ఆశ్రయించారు. దీంతో శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామ సమేతంగా నరకాసురుడిపై యుద్ధానికి వెళ్తాడు. అక్కడ జరిగిన భీకర యుద్ధంలో సత్యభామ నరకాసురుడిని సంహరిస్తుంది. నరకాసురుడి మరణం చెడుపై మంచి సాధించిన విజయంగా భావిస్తారు. అందుకే నరక చతుర్దశికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది.
దీపావళి రోజున ఏం చేస్తారు?
సాధారణంగా దీపావళి పండగకి ఇళ్లను శుభ్రం చేసి అలంకరిస్తారు. పరిశుభ్రత, కొత్త ప్రారంభానికి ఇది ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఇంటి గుమ్మం ముందు అందమైన ముగ్గులు వేస్తారు. పూలు, రంగులతో వాటిని చక్కగా తీర్చిదిద్దుతారు. మట్టి ప్రమిదల్లో నూనె లేదా నెయ్యి పోసి దీపాలు వెలిగిస్తారు. చీకటిని తొలగించి వెలుగును ఆహ్వానించడమే దీని ప్రధాన భావన. సాయంత్రం కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి లక్ష్మీదేవి, వినాయకుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. తర్వాత టపాసులు కాల్చుతూ దీపావళి సంబరాలు జరుపుకుంటారు.
దీపావళి ఇచ్చే సందేశం
దీపావళి ఇచ్చే ప్రధాన సందేశం ఒక్కటే. జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా ధైర్యంగా ముందుకు సాగాలి. చెడును విడిచిపెట్టి మంచి మార్గంలో నడవాలి. అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుని జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. ఒక చిన్న దీపం చీకటిని తొలగించినట్లే, మన జీవితాల్లో మంచి ఆలోచనలు, మంచి పనులు వెలుగులు నింపుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ, పర్యావరణాన్ని కాపాడుతూ దీపావళి జరుపుకోవడమే ఈ పండుగకు నిజమైన అర్థం.