Sleep: రాత్రిపూట చిటికెలో నిద్రపోవాలా? ఇవి ఫాలో అయితే చాలు..!
Sleep: ఈరోజుల్లో ప్రశాంతమైన నిద్రలేక చాలా మంది ఇబ్బందిపడుతున్నవారే. ఏం చేసినా నిద్ర పట్టడం లేదని చాలా మంది ఫీలౌతూ ఉంటారు.కానీ, కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల ఈ సమస్య నుంచి బయటపడొచ్చు.
Sleep
నిద్ర అనేది మనిషి శరీరానికి ఒక రీఛార్జ్ లాంటిది. మంచి నిద్రపోయినప్పుడే ఆరోగ్యంగా ఉండగలం. అయితే.. మనం తెలిసీ తెలియక చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్లు.. మన నిద్రను నాశనం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా.. బెడ్ మీద పడుకోగానే చిటికెలో నిద్ర పట్టాలంటే.. కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా కొన్ని అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటే.. మంచి నిద్ర పొందచ్చు. మరి, అవేంటో తెలుసుకుందాం...
పడుకునే ముందు ఫోన్ వాడటం (Screen Time Before Bed)
ఇది మనందరికీ ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన అలవాటు ఫోన్ చూడటం. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఫోన్ చూస్తూనే ఉంటాం.
స్మార్ట్ఫోన్లు , ల్యాప్టాప్ల నుండి వచ్చే బ్లూ లైట్ (Blue Light) మన మెదడులో నిద్రకు కారణమయ్యే మెలటోనిన్ (Melatonin) హార్మోన్ ఉత్పత్తిని ఆపేస్తుంది. దీనివల్ల మెదడు ఇంకా పగలే అని భ్రమపడి నిద్రను దూరం చేస్తుంది. రాత్రిపూట మంచి నిద్ర పట్టాలంటే... పడుకోవడానికి కనీసం ఒక గంట ముందే ఫోన్ను పక్కన పెట్టేయండి.
2. మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం కాఫీ తాగడం (Late Caffeine Consumption)
కాఫీ లేదా టీలో ఉండే కెఫీన్ మన రక్తంలో దాదాపు 6 నుండి 8 గంటల పాటు ఉంటుంది.సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత కాఫీ తాగితే, పడుకునే సమయానికి అది ఇంకా మీ నాడీ వ్యవస్థను ఉత్తేజితంగానే ఉంచుతుంది. దీనివల్ల రాత్రిపూట సరిగా నిద్రపట్టదు. అందుకే... మధ్యాహ్నం 2 గంటల తర్వాత కెఫీన్ ఉన్న పానీయాలకు దూరంగా ఉండండి.
3. ఆలస్యంగా భారీ భోజనం చేయడం (Heavy Dinners Late at Night)
పడుకునే ముందు బిర్యానీలు లేదా నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు తినడం నిద్రకు ఆటంకాన్ని కలిగిస్తాయి. మీ శరీరం నిద్రపోవడానికి బదులుగా ఆ భారీ ఆహారాన్ని అరిగించే పనిలో పడుతుంది. దీనివల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట (Acid Reflux) కలిగి నిద్ర మధ్యలో మెలుకువ వస్తుంది. అందుకే, పడుకోవడానికి 2-3 గంటల ముందే తేలికపాటి భోజనం ముగించండి.
క్రమబద్ధత లేని నిద్ర సమయాలు (Irregular Sleep Schedule)
వారాంతాల్లో (Weekends) ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం, పని దినాల్లో త్వరగా లేవడం. దీనివల్ల మన శరీరంలోని సర్కాడియన్ రిథమ్ (Circadian Rhythm - Body Clock) గందరగోళానికి గురవుతుంది. దీనిని "సోషల్ జెట్ లాగ్" అంటారు. ఇలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే.. ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం , నిద్రలేవడం అలవాటు చేసుకోండి.
5. పడుకునే ముందు మద్యం సేవించడం (Alcohol Before Bed)
చాలామంది మద్యం తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుందని అనుకుంటారు, కానీ అది తప్పు. మద్యం మిమ్మల్ని త్వరగా నిద్రపోయేలా చేసినా, అది నిద్ర నాణ్యతను దెబ్బతీస్తుంది. నిద్ర మధ్యలో మెలుకువ రావడం, గురక రావడం, ఉదయాన్నే అలసటగా అనిపించడానికి ఇదే కారణం.అందుకే... పడుకునే ముందు మద్యాన్ని పూర్తిగా నివారించండి.
మంచి నిద్ర మన మానసిక ఆరోగ్యానికి , చర్మ సౌందర్యానికి చాలా అవసరం. ఈ 5 అలవాట్లను మార్చుకుంటే మీ ఆరోగ్యంలో అద్భుతమైన మార్పులు చూస్తారు.