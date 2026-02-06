Psychology: కొందరు చిన్న చిన్న విషయాలకే ఎందుకు ఏడుస్తారు? సైకాలజీ ఏం చెబుతుంది?
Psychology: అందరి వ్యక్తిత్వాలు ఒకేలా ఉండవు. కొందరు జీవితంలో ఎంత పెద్ద పెద్ద సమస్యలు వచ్చినా కూడా తట్టుకొని నిలపడతారు. కృంగిపోరు. కానీ, కొందరు చిన్న విషయాలకే ఏడ్చేస్తారు.
Psychology
మన చుట్టూ చాలా రకాల మనుషులు ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో లాంటి ఒక్కో వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు. చాలా మంది చిన్న చిన్న వాటికే ఎక్కువ బాధపడుతూ ఉంటారు. చిన్న మాట అన్నా ఏడ్చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటివారిని చూసి అందరూ చాలా వీక్ అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ.. అలాంటి వారి గురించి సైకాలజీ ఏం చెబుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం...
1. సెన్సిటివ్..
ప్రపంచ జనాభాలో దాదాపు 15 నుంచి 20 శాతం మంది ఈ కోవకే చెందుతారు. వీరి నాడీ వ్యవస్థ ఇతరులకంటే చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. వీరు శబ్దాలను, ఇతరుల భావాలను, చిన్న చిన్న మార్పులను చాలా త్వరగా పసిగడతారు. అందుకే, ఎదుటివారు అన్న చిన్న మాట కూడా వారిని తీవ్రంగా కలచివేస్తుంది.
2. గొప్ప సానుభూతిపరులు (High Empathy)
వీరిలో ఇతరుల బాధను తమ బాధగా అనుభవించే గుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక సినిమాలో చిన్న ఎమోషనల్ సీన్ చూసినా, రోడ్డు మీద ఎవరైనా కష్టపడుతున్నా వీరి కళ్లు వెంటనే చెమ్మగిల్లుతాయి. వీరిని "ఎంపత్స్" (Empaths) అని పిలుస్తారు. వీరు ఇతరులను బాగా అర్థం చేసుకోగలరు. మంచి స్నేహితులుగా ఉంటారు.
3. మానసిక ఒత్తిడి అణచివేత (Suppressed Emotions)
కొన్నిసార్లు చిన్న విషయానికి ఏడవడం అనేది ఆ ఒక్క విషయానికే సంబంధించింది కాదు. గత కొన్ని రోజులుగా మనసులో అణచిపెట్టుకున్న కోపం, బాధ లేదా ఒత్తిడికి అది ఒక 'బ్రేకింగ్ పాయింట్' కావచ్చు.
ఒక చిన్న పెన్సిల్ విరిగిపోయినా ఏడ్చారంటే, దాని అర్థం లోపల ఏదో పెద్ద బాధ పేరుకుపోయిందని సైకాలజీ చెబుతోంది.
4. శారీరక కారణాలు
సమయానికి సరిగ్గా నిద్రపోకపోయినా లేదా పోషకాహార లోపం (ముఖ్యంగా విటమిన్ B12) ఉన్నా మెదడు భావోద్వేగాలను నియంత్రించలేక చిన్న విషయాలకే స్పందిస్తుంది. అలాగే హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల కూడా ఇలా జరగవచ్చు.
5. నిజాయితీ గల వ్యక్తులు
తమ భావాలను దాచుకోవడం తెలియని వారు, చాలా స్వచ్ఛమైన మనసున్న వారు వెంటనే ఏడ్చేస్తారు. వీరు ముక్కుసూటిగా ఉంటారు, మనసులో ఏదీ దాచుకోరు.
చిన్న విషయాలకే ఏడవడం వల్ల కలిగే లాభం:
ఏడవడం అనేది బలహీనత కాదు, అది ఒక డిటాక్సిఫికేషన్ (Detoxification) ప్రక్రియ. ఏడ్చినప్పుడు శరీరంలో 'ఆక్సిటోసిన్', 'ఎండార్ఫిన్' అనే హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చి, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. అందుకే ఏడ్చిన తర్వాత చాలామందికి మనసు తేలికగా అనిపిస్తుంది.
మీరు లేదా మీకు తెలిసిన వారు చిన్న విషయాలకే ఏడుస్తున్నారంటే, వారు బలహీనులు అని అర్థం కాదు. వారు ప్రపంచాన్ని ఇతరుల కంటే లోతుగా అనుభవిస్తున్నారని అర్థం. అయితే, ఈ ఏడుపు వల్ల రోజువారీ పనులు దెబ్బతింటుంటే మాత్రం ఒకసారి కౌన్సిలర్ని సంప్రదించడం మంచిది.