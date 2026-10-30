Sunlight: 42 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు ఎండలో నిలబడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Sunlight: ఉదయపు ఎండ శరీరానికి చాలా ముఖ్యం. కానీ ఇప్పుడు అపార్ట్ మెంట్ లు వచ్చేశాయి. ఎండ తగలదు. అందులోనూ బిజి బిజీ లైఫ్ వల్ల ఎండలోకి రారు. కానీ రోజుకు 42 నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయం ఎండలో గడిపితే ఏమవుతుందో తెలుసా?
రోజూ ఎండలో నిలబడాలా?
రోజూ పగటిపూట సూర్యరశ్మిలో గడపడం వల్ల డిమెన్షియా (మతిమరుపు) ముప్పును అంచనా వేయవచ్చని ఒక కొత్త అధ్యయనం చెబుతోంది. ఎండలో ఎక్కువ సమయం గడిపే వారికి ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. 'జనరల్ సైకియాట్రీ' (General Psychiatry) జర్నల్లో ప్రచురితమైన ఈ అధ్యయనం, మెదడు ఆరోగ్యానికి పగటి వెలుతురు ఎంత ముఖ్యమో స్పష్టంగా వివరిస్తోంది.
ప్రకాశవంతమైన వెలుతురు - తగ్గే డిమెన్షియా ముప్పు
ఈ విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు పరిశోధకులు 87,577 మంది వృద్ధుల డేటాను విశ్లేషించారు. వీరు చేతికి ధరించే పరికరాల ద్వారా పగలు, రాత్రి వేళల్లో వారు ఎంత వెలుతురులో ఉంటున్నారో కచ్చితంగా కొలిచారు. సుమారు 8.1 ఏళ్ల పాటు వీరిని గమనించిన తర్వాత, వారిలో 741 మందికి డిమెన్షియా వచ్చినట్లు తేలింది. సగటున 1,000 లక్స్ (మబ్బుగా ఉన్నప్పుడు ఉండే వెలుతురు) కంటే ఎక్కువ పగటి వెలుతురులో ఉన్నవారికి డిమెన్షియా వచ్చే ప్రమాదం 16% తక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కనీసం 5,000 లక్స్ వెలుతురులో ఎక్కువ సమయం గడిపితే ఈ ముప్పు ఇంకా తగ్గుతుందట.
సూర్యరశ్మి & మెదడు ఆరోగ్యం
పగటిపూట చాలా తక్కువ వెలుతురులో ఉన్నవారి ఫలితాలు ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. రోజుకు 0.7 గంటల (42 నిమిషాలు) కంటే తక్కువ పగటి వెలుతురులో ఉండటం అనేది, ఇప్పటికే తెలిసిన 6 డిమెన్షియా ప్రమాద కారకాల కంటే బలమైన ముప్పుగా మారింది.
అదే సమయంలో, రాత్రిపూట వెలుతురుకు, డిమెన్షియాకు మధ్య ఎలాంటి సంబంధం లేదని తేలింది. దీన్నిబట్టి రాత్రి వెలుతురు కంటే పగటిపూట ఉండే ప్రకాశవంతమైన వెలుతురే మెదడు ఆరోగ్యంతో లోతైన సంబంధం కలిగి ఉందని అర్థమవుతోంది.
డిమెన్షియాపై కొత్త అధ్యయనం
చైనాలోని గ్వాంగ్జౌ మెడికల్ యూనివర్సిటీకి చెందిన కో-ఆథర్ డాక్టర్ హాంగ్లియాంగ్ ఫెంగ్ (Hongliang Feng) మాట్లాడుతూ.. "పగటి వెలుతురు అనేది డిమెన్షియా ప్రమాదాన్ని అంచనా వేసే ఒక కొత్త సూచికగా పనిచేస్తుంది" అని చెప్పారు.
అయితే ఈ ఫలితాలు కేవలం ఒక సంబంధాన్ని మాత్రమే చూపిస్తున్నాయి కానీ, ఎండలో ఉండటం వల్లే డిమెన్షియా రాకుండా ఆపవచ్చని పూర్తిగా నిర్ధారించలేదు. భవిష్యత్తులో డిమెన్షియా ముప్పును అంచనా వేయడానికి పగటి వెలుతురు ఒక విలువైన సూచికగా మారుతుందని ఈ అధ్యయనం స్పష్టం చేస్తోంది.