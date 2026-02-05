Telugu

వాలెంటైన్స్ డేకి మీ వైఫ్ కి ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వండి.. సర్‌ప్రైజ్‌అవుతుంది

woman-life Feb 05 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram\ gemini
Telugu

లీఫ్ డిజైన్ మెట్టెలు

లీఫ్ డిజైన్ వెండి మెట్టెలు పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి.

Image credits: instagram\ gemini
Telugu

ట్రయాంగిల్ షేప్ మెట్టెలు

రంగురాళ్లతో ఉన్న ట్రయాంగిల్ షేప్ మెట్టెలు మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి సూపర్ గా ఉంటాయి.  

Image credits: instagram\ gemini
Telugu

మీనాకారి వర్క్ మెట్టెలు

మీనాకారి పనితనంతో ఉన్న ఈ అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు నిండుగా కనిపిస్నుతాయి. అందంగా ఉంటాయి. 

Image credits: instagram\ gemini
Telugu

ట్విస్టెడ్ రోప్ మెట్టెలు

ఆఫీసుకు వెళ్లే భార్య కోసం, ఇలాంటి ట్విస్టెడ్ రోప్ మెట్టెలను ఎంచుకోవచ్చు. సింపుల్ గా ఉంటాయి. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram\ gemini
Telugu

ఆక్సిడైజ్డ్ వెండి మెట్టెలు

ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్‌లో ఉన్న ఇలాంటి వెండి మెట్టెలు అన్నిరకాల దుస్తులతో సెట్ అవుతాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి. 

Image credits: instagram\ gemini
Telugu

స్టోన్ మెట్టెలు

హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడని వారికి ఈ స్టోన్ మెట్టెలు మంచి ఎంపిక. చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram\ gemini

Gold Earrings: 1గ్రాములో బంగారు చెవిపోగులు

బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోని వెండి చోకర్ డిజైన్స్.. ఇవిగో

Gold Chain: లైట్ వెయిట్ లో గోల్డ్ చైన్స్.. ట్రెండీ డిజైన్స్ చూసేయండి

Bracelet Designs: ఈవిల్ ఐ బ్రేస్లెట్.. ఆఫీస్ లుక్‌కి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్