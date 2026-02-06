Telugu

Gold Earrings: అర గ్రాము బంగారంతో ముత్యాల చెవి పోగులు

woman-life Feb 06 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini AI
Telugu

ముత్యాలతో స్టడ్స్..

డైలీ వేర్ కి మీరు ఇలాంటివి ఎంచుకోవచ్చు. బంగారు తీగతో ముత్యాలతో డిజైన్ చేశారు.  మధ్యలో ఎర్ర రాయి వాటి అందాన్ని పెంచుతోంది. 

Image credits: Instagram@nathicha_saaj___
Telugu

మహారాష్ట్ర స్టైల్ ఝుంకీ ఇయర్ రింగ్స్

తేలికైన బంగారంలో ముత్యాలు, పచ్చల డిజైన్‌తో ఉన్న ఝుంకీని ఎంచుకోండి. ఇందులో అర గ్రాము నుండి ఒక గ్రాము వరకు ఝుంకీలు, పైన, కింద ముత్యాల డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి.

Image credits: Instagram@mayleki_creation_
Telugu

18 క్యారెట్ల గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్

18 క్యారెట్ల బంగారం చౌకగా ఉంటుంది. మీరు 18 క్యారెట్ల బంగారంలో ఈ విధమైన ఫ్లాట్ గోల్డ్ స్టడ్ ప్యాటర్న్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. దీనికి మూడు ముత్యాల డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి.

Image credits: Instagram@hemant_jewellers_kolhapur
Telugu

పెర్ల్ స్టడ్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ రోజువారీ వాడకానికి ఉత్తమ ఎంపిక. మీరు గోల్డ్ కవరింగ్‌తో ఉన్న ముత్యాల ఇయర్ రింగ్ ఎంచుకోవచ్చు. దీని మధ్యలో పెద్ద ముత్యం, చుట్టూ బంగారు రింగ్ ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI
Telugu

గోల్డ్ డ్రాప్లెట్ ఇయర్ రింగ్స్

చిన్న డ్రాప్లెట్ ఇయర్ రింగ్స్ కోసం మీరు ఈ విధంగా ఓవల్ ఆకారంలో ఉన్న ముత్యాల చెవిపోగులు ఎంచుకోవచ్చు. దీని పైన గుండ్రని గోల్డ్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్ ఉంది.

Image credits: Instagram@avsthetics.ca
Telugu

ట్రయాంగిల్ షేప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

ముత్యాలు, బంగారంలో మీరు ఈ విధమైన ట్రయాంగిల్ షేప్ డిజైన్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో డబుల్ లేయర్ గోల్డ్, మధ్యలో ఒక ముత్యం స్టడ్ ఉంది.

Image credits: Gemini AI
Telugu

హాఫ్ బాలి డిజైన్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

చిన్న చిన్న ముత్యాలతో పొదిగిన ఈ విధమైన హాఫ్ బాలి డిజైన్‌ను కూడా మీరు ఎంచుకోవచ్చు. దీని కింద గోల్డ్ ప్లేటింగ్ ఉంది.

Image credits: Instagram@zoyjewelry_official

వాలెంటైన్స్ డేకి మీ వైఫ్ కి ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వండి.. సర్‌ప్రైజ్‌అవుతుంది

Gold Earrings: 1గ్రాములో బంగారు చెవిపోగులు

బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోని వెండి చోకర్ డిజైన్స్.. ఇవిగో

Gold Chain: లైట్ వెయిట్ లో గోల్డ్ చైన్స్.. ట్రెండీ డిజైన్స్ చూసేయండి