ట్రెండీ డిజైన్లలో కాఫీ మగ్స్.. ధర కూడా తక్కువే

life Feb 05 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Instagram@vajilladecoprovenza
ఫ్లవర్ డిజైన్

మీ ఉదయం మరింత ప్రకాశవంతంగా, రంగులమయంగా ఉండాలంటే ఇలాంటి  ఫ్లవర్ డిజైన్ కాఫీ మగ్ తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@tiruedil_loves_decorandcoffee
ఆఫీస్ కోసం..

మీరు ఆఫీసులో కూాడా కాఫీ తాగితే, ఇలాంటి సింపుల్ పోల్కా డాట్ మగ్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@tiruedil_loves_decorandcoffee
కోట్స్‌ కాఫీ మగ్

మీరు కొటేషన్లు ఇష్టపడే వారైతే ఇలాంటి కోట్స్ ఉన్న మగ్‌ మంచి ఎంపిక.  

Image credits: Instagram@tiruedil_loves_decorandcoffee
క్రియేటివ్ కాఫీ మగ్

క్రియేటివ్ గా ఆలోచించే వారికి షెల్స్, స్టార్స్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ మగ్  బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: Instagram@wrapandgo3
అమ్మాయిల కోసం..

ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్ తో ఉన్న ఈ పింక్ కలర్ మగ్ ని అమ్మాయిలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. 

Image credits: Instagram@wrapandgo3
బ్లాక్ మగ్

నలుపు రంగు కాఫీ మగ్‌లు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. వీటి ధర రూ.100 వరకు ఉంటుంది.

Image credits: Instagram@NicoleGunther

