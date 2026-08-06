Paneer 65: సాయంకాలం వేడివేడిగా క్రిస్పీగా పనీర్ 65 తినాలనుందా.. ఇదిగో రెసిపీ
Paneer 65: హోటల్ లో దొరికే పనీర్ 65 గుర్తొస్తేనే నోరూరిపోతుంది. పనీర్ 65 చేసి ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. దీని రెసిపీ ఇక్కడ మేము సింపుల్ గా చెప్పాము. ఇలా చేస్తే క్రిస్పీగా టేస్టీగా వస్తుంది.
పనీర్ 65 రెసిపీ
పనీర్ ముక్కల్ని మీకు నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకోవాలి. ఒక గిన్నెలో పెరుగు, అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా నిమ్మరసం, ఉప్పు కలిపి ఉంచాలి. ఆ మిశ్రమంలో ఈ పనీర్ ముక్కలను వేసి పావుగంట పాటూ నానబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మసాలా పనీర్ లోపలి వరకు ఇంకుతుంది. మంచి రుచిని ఇస్తుంది.
ఇక క్రిస్పీగా రావడం కోసం పిండిని తయారుచేసుకోవాలి.మైదా లేదా కార్న్ఫ్లోర్ తో పాటూ కొద్దిగా బియ్యం పిండి, రవ్వ ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. పిండిలో కొద్దిగా గట్టి పెరుగు, ఇంగువ వేసి కలిపితే, వేయించినప్పుడు నూనె ఎక్కువగా పీల్చకుండా ఉంటాయి.
మసాలా తయారు చేసుకోండి
బయట దొరికే మసాలాలకు బదులుగా ఇంట్లోనే మసాలాను తయారుచేసుకోవాలి. ఇందుకోసం జీలకర్ర, మిరియాలు, ధనియాలు, ఎండు మిర్చిని కళాయిలో వేయించి పొడి చేసుకోవాలి. ఈ పొడి రెస్టారెంట్ రుచిని మించిపోయే అద్భుతమైన వాసనను ఇస్తుంది.
పనీర్ ఫ్రై చేయండి
ఇప్పడు స్టవ్ మీద కళాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రై చేయడానికి సరిపడా నూనెను వేయండి. నూనె వేడెక్కాక మీడియం మంట మీద పెట్టండి. ముందుగా మారినేట్ చేసుకున్న పనీర్ ముక్కును నూనెలో వేసి మీడియం మంటపై వేయించి బయటకు తీయాలి. అవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత, మళ్లీ వేడి నూనెలో కొన్ని సెకన్ల పాటు వేయించండి. ఇలా చేయడం వల్ల పనీర్ రబ్బరులా సాగకుండా, బయట కరకరలాడుతూ లోపల మెత్తగా ఉంటుంది. ఇలా అన్నీ పనీర్ ముక్కలు వేయించి తీసి పక్కన పెట్టుకోండి.
తాలింపు ఇలా పెట్టుకోండి
ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మరో కళాయి పెట్టి అందులో ఒక స్పూను నెయ్యి వేయాలి. అందులో కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, దంచిన వెల్లుల్లి, ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన పనీర్ ముక్కలను ఇందులో వేసి బాగా కలపాలి. అంతే పనీర్ 65 సిద్ధమైనట్టే.