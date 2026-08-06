Tulsi Plant: తులసి మొక్క సడెన్ గా ఎండిపోయిందా? కారణం ఇదే

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటే తులసి మొక్క ముందుగానే పసిగడుతుంది.
తులసి మొక్క అకస్మాత్తుగా ఎండిపోతే, అది భవిష్యత్తులో ఆర్థిక సంక్షోభానికి లేదా కుటుంబంలో పెద్ద సమస్యకు సంకేతం కావచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే సూచనలను కూడా ముందుగానే చెబుతుంది.
తులసి ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి రాలిపోతుంటే, ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతోందని అర్థం. ఆకులు అకాలంగా రాలడం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్థలు, గొడవలకు సూచన కావచ్చు.
సాధారణంగా తులసి మొక్కకు కీటకాలు అంత త్వరగా పట్టవు. కానీ, మొక్కపై బూజు లేదా కీటకాల దాడి కనిపిస్తే, దానిని అశుభ సంకేతంగా పరిగణించాలి.
తులసిపై కీటకాల ప్రభావం పెరిగితే, అది గ్రహదోషానికి సంకేతం కావచ్చు. దీనివల్ల ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో అనుకోని ఆటంకాలు, నష్టాలు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ఎండిపోయిన తులసి మొక్కను ఇంట్లో ఉంచకుండా, దాన్ని తీసేసి కొత్త మొక్కను నాటాలి. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం తులసి కోట దగ్గర దీపం వెలిగించి పూజిస్తే ఇంట్లోని వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయి.
Spider Plant: బెడ్రూమ్ లో ఈ ఒక్క మొక్క ఉంటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే..!
Terrace Gardening: ఇలా చేస్తే ఎన్ని మొక్కలు వేసినా డాబాకు పగుళ్లే రావు
Kanthari Chilli: గుంటూరు మిర్చిని మించిన ఘాటు..ఇంట్లోనే పెంచేయొచ్చు
Tomato Storage: ఎన్నిరోజులైనా టమాటాలు తాజాగా ఉండాలంటే ఇది ఉండాలి