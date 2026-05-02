Home Decor: చాక్లెట్ ర్యాపర్లతో ఇంటికి రాయల్ లుక్ తెచ్చే 5 ఇంటీరియర్ డిజైన్స్
Home Decor: చాక్లెట్ తిన్నాక ర్యాపర్లు పారేస్తున్నారా? ఇలా ట్రై చేస్తే పైసా ఖర్చు లేకుండా మీ ఇంటిని ఒక చిన్న ప్యాలెస్లా మార్చుకోవచ్చు. చాక్లెట్ కవర్లతో ఇంటికే లగ్జరీ లుక్ తీసుకువచ్చే 5 DIY ఐడియాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. చూసేయండి.
పనికిరాని వాటితోనే ఇంటికి రాయల్ లుక్
చిన్న, పెద్ద అందరికీ చాక్లెట్లు అంటే ఇష్టమే. కానీ వాటిని తిన్నాక కవర్లు పడేస్తాం. అలా కాకుండా ఆ పనికిరాని వాటితోనే ఇంటికి రాయల్ లుక్ తీసుకురావొచ్చు. ఇది పర్యావరణానికి మేలు చేయడమే కాకుండా, రీసైక్లింగ్కు ఒక అద్భుతమైన మార్గం. తక్కువ ఖర్చుతో మీ ఇంటికి ప్రత్యేకమైన, ఆకర్షణీయమైన లుక్ తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మీకోసం కొన్ని DIY ఐడియాస్ చూసేయండి.
చాక్లెట్ ర్యాపర్తో ఫొటో ఫ్రేమ్
చాక్లెట్ ర్యాపర్తో ఫొటో ఫ్రేమ్
ఒక బ్రౌన్ కలర్ ఫొటో ఫ్రేమ్ తీసుకోండి. కార్డ్బోర్డ్పై ఆర్ట్పేపర్ అతికించి, దానికి పెయింట్ వేసి బేస్ తయారు చేయండి. ఇప్పుడు హాట్ గ్లూ సహాయంతో చాక్లెట్ ర్యాపర్ను చెట్టు ఆకారంలో అతికించండి. ఆకుల కోసం చాక్లెట్ గోల్డ్ ఫాయిల్ వాడండి. రెండు దారాలు, ఒక పుల్లతో ఊయల చేసి, దానికి మీకు నచ్చిన ర్యాపర్ను అతికించండి. ఇది లివింగ్ రూమ్, బెడ్రూమ్కు మోడరన్, క్రియేటివ్ లుక్ ఇస్తుంది.
యూనిక్ బాస్కెట్ డెకర్ ఐడియా
మీ దగ్గర విరిగిన ప్లాస్టిక్ లేదా చెక్క బుట్ట ఉంటే, దాన్ని కూడా చాక్లెట్ ర్యాపర్లతో అలంకరించి కస్టమైజ్డ్ లుక్ ఇవ్వొచ్చు. బుట్ట బేస్ నుంచి హ్యాండిల్ వరకు, ర్యాపర్ను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అతికించండి. పైభాగంలో గోల్డ్ రిబ్బన్, పూసలతో అలంకరిస్తే సరి. పండగల సమయంలో ఇంటి అలంకరణకు ఈ DIY ఐడియా యూజ్ ఫుల్ అవుతుంది.
క్యాండిల్ హోల్డర్ తయారు చేయండి
క్యాండిల్ హోల్డర్ తయారు చేయండి
మీ దగ్గర పగిలిన గాజు గ్లాస్ ఉంటే, దాన్ని పడేయకుండా ఇలా క్యాండిల్ హోల్డర్గా మార్చుకోవచ్చు. ముందుగా గుండ్రటి చెక్క బేస్పై గ్లాసును అతికించండి. గ్లాసు లోపల కొవ్వొత్తిని పెట్టండి. గ్లాస్ అంచులకు చాక్లెట్ ర్యాపర్లను అతికించి ఆరనివ్వండి. చివరగా ముందు వైపు పూసలతో ఒక పువ్వును చేసి అతికిస్తే, మీ క్యాండిల్ హోల్డర్ రెడీ. ఇది లివింగ్ రూమ్, బాల్కనీకి కొత్త అందాన్నిస్తుంది.
ఫ్రేమ్ డెకరేషన్
ఇంట్లో చాలా పాత ఫ్రేమ్లు ఉంటాయి కదా. వాటికి అందమైన, క్యూట్ లుక్ ఇవ్వాలంటే ఇలా చాక్లెట్ ర్యాపర్లతో అలంకరించండి. ఫ్రేమ్ అంచులకు గోల్డెన్ ఫాయిల్తో చేసిన పువ్వులు అతికిస్తే వాటి అందం మరింత పెరుగుతుంది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్ బొకే
నిజమైన పూల బొకే కొన్ని గంటల్లోనే వాడిపోతుంది. రోజూ పూల కోసం డబ్బు ఖర్చు పెట్టే బదులు, చాక్లెట్ ర్యాపర్లతో ఇలా అందమైన బొకే తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా ర్యాపర్లను శుభ్రం చేసి, నిటారుగా ఉండేలా చూసుకోండి. సన్నని తీగ లేదా చీపురు పుల్లలతో పూల కాడలను తయారు చేయండి. చాక్లెట్ ర్యాపర్తో చేసిన పువ్వులను టేప్ లేదా గ్లూతో ఈ కాడలకు అతికించండి. బేస్ కోసం థర్మాకోల్ లేదా కార్డ్బోర్డ్ను ఉపయోగించవచ్చు.