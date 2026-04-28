Lakshmi Blessings: ఈ ముగ్గురు ఇళ్లల్లో మాత్రమే లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది.. సంపదకు లోటు ఉండదు..!
Lakshmi Blessings: లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉండే ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ డబ్బుకు లోటు ఉండదు. అయితే... లక్ష్మీదేవి కేవలం ముగ్గురు ఇళ్లల్లో మాత్రమే కొలువు ఉంటుంది.
Goddess lakshmi
ఈ ప్రపంచం మొత్తం డబ్బు వెనకే పరిగెడుతూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు సంపాదించి జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి వెళ్లాలి అనే తాపత్రయపడతారు. అయితే.. ఎంత కష్టపడినా కొందరి ఇంట్లో డబ్బు నిలవదు. కొందరిపై మాత్రం లక్ష్మీ కటాక్షం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారికి జీవితంలో డబ్బుకు ఎప్పుడూ లోటు ఉండదు. లక్ష్మీ దేవిని ఇంట్లో ఎలా ఆహ్వానించాలో చాణక్యుడు తన నీతిలో వివరించాడు. చాణక్య నీతి ప్రకారం.. కొన్ని పనులు చేసేవారి ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి ఎక్కువగా కొలువు ఉంటుంది. మరి.. ఆ ఇళ్లు ఎవరివి? వాళ్లు ఏం చేస్తే డబ్బుకు లోటు ఉండదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
చాణక్య నీతి...
చాణక్య నీతిలోని మూడో అధ్యాయం 21వ శ్లోకంలో లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకునే మూడు విషయాల గురించి ప్రస్తావించారు. దాని ప్రకారం.. ఏ ఇంట్లో అయితే మూర్ఖులు ఉండరో, ఆదాయాన్ని గౌరవిస్తారో, భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ, సఖ్యత ఉండి కలహాలు ఉండవో.. అలాంటి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి స్వయంగా కొలువై ఉంటుందని చాణక్యుడు పేర్కొన్నాడు.
లక్ష్మీదేవిని ఇంటికి ఎలా ఆహ్వానించాలంటే....
మూర్ఖులను దూరంగా ఉంచి, సద్గుణవంతులను గౌరవించే వారికి ఎప్పటికీ డబ్బు కొరత ఉండదని చాణక్యుడు పేర్కొన్నాడు. అంతేకాకుండా, తమ ఇళ్లలో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేసుకునేవారు ఆనందాన్ని, సమృద్ధిని అనుభవిస్తారు. దీనితోపాటు, కలహాలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండే ఇంట్లో సంపదకు లోటు ఉండదు.
లక్ష్మీదేవిని చంచల అని పిలుస్తారు. ఆమె స్వభావం కూడా అలానే ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి ఒక్కసారి ఇంట్లో కి ప్రవేశిస్తే, ఆమె తనంతట తానుగా ఆ ఇంటిని విడిచి పెట్టి వెళ్లదు. ఆమె అసంతృప్తి చెందినప్పుడు మాత్రమే వెళ్లిపోతుంది. సంతృప్తి చెందేలా పనులు ఎప్పుడూ చేస్తే.. ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తిష్ట వేసుకొని కూర్చొంటుంది.