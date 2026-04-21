మహిళలకు, పురుషులకు అందరికీ ఉచిత రైలు ప్రయాణం.. క్లారిటీ ఇచ్చిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం
Hyderabad: హైదరాబాద్లో ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో ఉచిత ప్రయాణం అందుబాటులోకి వస్తుందన్న వార్తలు ఇటీవల ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. జూన్ 2 నుంచి ఈ సౌకర్యం ప్రారంభమవుతుందనే సమాచారంతో ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. అయితే ఈ అంశంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం తాజాగా స్పష్టత ఇచ్చింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ప్రచారం
గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో పురుషులు, మహిళలు అందరికీ ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో ఉచిత ప్రయాణం కల్పించబోతున్నారని పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవం రోజునే ఈ నిర్ణయం అమలులోకి వస్తుందని కూడా ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఈ వార్తలకు అధికారిక ధృవీకరణ లేకపోవడం గమనార్హం.
స్పందించిన ప్రభుత్వం
ఈ ప్రచారాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందిస్తూ కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఉచిత ప్రయాణంపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఇది కేవలం ప్రతిపాదన దశలోనే ఉందని స్పష్టం చేసింది. ప్రజలు వినిపిస్తున్న వార్తలను నమ్మే ముందు అధికారిక ప్రకటన కోసం వేచి ఉండాలని సూచించింది.
అధికారిక వివరణ
ఎంఎంటిఎస్ (MMTS) రైళ్లలో ప్రయాణికులకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలనే ప్రతిపాదనను తెలంగాణ ప్రభుత్వం, దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిశీలిస్తున్నాయి.
ఇంతలో, ఈ విషయానికి సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని అకౌంట్లు ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నాయి.… pic.twitter.com/cMYqQpmMLX
— FactCheck_Telangana (@FactCheck_TG) April 19, 2026
రైల్వేతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి
ఎంఎంటీఎస్ ఉచిత ప్రయాణంపై దక్షిణ మధ్య రైల్వేతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ పరిధిలో ఈ సౌకర్యాన్ని అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ప్రతిపాదనలు పంపింది. దీనిపై రైల్వే అధికారులు కొన్ని సాంకేతిక అంశాలను ప్రస్తావించారు. అలాగే పూర్తి షరతులతో కూడిన ఒప్పందం సమర్పించాలని సూచించారు.
రైల్వే బోర్డు ఆమోదం కీలకం
ఈ ప్రతిపాదన అమలుకు రైల్వే బోర్డు అనుమతి తప్పనిసరి. రైళ్ల సంఖ్య, టైమింగ్స్, స్టేషన్లలో సదుపాయాలు వంటి అంశాలపై బోర్డు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అన్ని నిబంధనలు పాటిస్తూ పూర్తి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం వెలువడుతుంది.
తప్పుడు వార్తలపై అప్రమత్తత అవసరం
ప్రస్తుతం ఉచిత ఎంఎంటీఎస్ ప్రయాణంపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కొన్ని సోషల్ మీడియా ఖాతాలు తప్పుదారి పట్టించే సమాచారం పంచుతున్నాయని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. కాబట్టి ప్రజలు అధికారిక సమాచారం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నమ్మాలని సూచించింది. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం, రైల్వే మధ్య ఒప్పందం కుదిరితే ఈ అంశంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.