Chanakya Niti: ‘అతి వినయం ధూర్త లక్షణం’కి అర్థమేంటి? చాణక్యుడు ఏం చెప్పాడు..?
Chanakya Niti: చాణక్య నీతిలో వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన సూత్రాలు నేటికీ మన ఆధునిక జీవితానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి. అందులో అత్యంత గొప్పదైన, జీవితాన్ని మలుపుతిప్పే ఒక సూత్రం ఇక్కడ ఉంది.
Chanakya Niti
‘ అతి వినయం ధూర్త లక్షణం... అతి సర్వత్ర వర్జయేత్’ ఈ మాట వినే ఉంటారు. ఎవరైనా ఏదైనా విషయంలో కాస్త అతి చేసినా వెంటనే ఈ సామేత వాడుతూ ఉంటారు. అంటే.. అతిగా వినయం ప్రదర్శించడం మోసగాడి లక్షణం.. అలాగే ఏ విషయంలోనైనా అతి అనేది ఎప్పుడూ ప్రమాదకరమే అని దీని అర్థం. మరి.. ఈ సామేతను చాణక్యుడి ప్రకారం.. జీవితానికి ఎలా వర్తించుకోవాలి? మన జీవితాన్ని ఎలా మార్చుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం...
చాణక్యుడు ఏం చెప్పాడు...?
1.అతి మంచితనాన్ని వదులుకోండి...
చాణక్యుడి ప్రకారం.. అతి మంచితనం ఎప్పుడూ మంచిది కాదు. ‘అడవికి వెళితే నిటారుగా ఉన్న చెట్లనే మొదట నరుకుతారు. వంకరగా ఉన్న వాటిని వదిలేస్తారు’ అంటే సమాజంలో మరీ నిక్కచ్చిగా, అతి మంచితనంతో ఉంటే.. ఇతరులు మిమ్మల్ని వాడుకొని వదిలేస్తారు. కాబట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి మీ వ్యక్తిత్వాన్ని దృఢంగా ఉంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి.
2.ఇతరులను నమ్మడంలో జాగ్రత్త..
ఎవరైనా మీతో అవసరానికి మించి వినయంగా మాట్లాడుతున్నారంటే, వారి వెనక ఏదో స్వార్థం ఉండవచ్చని చాణక్యుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు. ముఖ స్తుతి చూసి వారిని నమ్మి.. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. దీని వల్ల మీరు మోసపోయే ప్రమాదం నుండి తప్పుకోవచ్చు.
ఏ విషయంలోనూ ‘అతి’ చేయకూడదు..
సమతుల్యత (Balance) పాటించండి: ఏ రంగంలోనైనా 'అతి' పనికిరాదు.
అతిగా మాట్లాడటం వల్ల విలువ తగ్గుతుంది. అతిగా ఖర్చు చేయడం వల్ల దారిద్ర్యం వస్తుంది.అతిగా ప్రేమించడం లేదా అతిగా కోపగించుకోవడం వల్ల బంధాలు దెబ్బతింటాయి. జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ ఒక హద్దు (Limit) పెట్టుకోవడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
4. ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోండి: వినయం ఉండాలి, కానీ అది మీ ఆత్మగౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టేలా ఉండకూడదు. ఎదుటివారికి గౌరవం ఇస్తూనే, మీ విలువను తగ్గించుకోకుండా ప్రవర్తించినప్పుడు సమాజం మిమ్మల్ని గౌరవిస్తుంది.
చాణక్యుడి ఉద్దేశం మనుషులను అనుమానించమని కాదు, అప్రమత్తంగా (Alert) ఉండమని. ఏది ఎంతలో ఉండాలో అంతలో ఉంచినప్పుడు, జీవితం గందరగోళం లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతుంది. అప్పుడే మీరు విజేతగా నిలుస్తారు.