గోల్డ్ బేస్పై లేత నీలం రంగు ఎనామెల్ ఉన్న బటర్ఫ్లై డిజైన్ పిల్లలకు చాలా ముద్దుగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మీ పాప లుక్ను మరింత స్పెషల్గా మారుస్తాయి.
చాలా చిన్న సైజులో ఉన్న ఈ క్యూట్ బటర్ఫ్లై డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ చిన్నారులకు సున్నితమైన, ఎలిగెంట్ లుక్ను ఇస్తాయి.
లైట్ వెయిట్ లో దొరికే హాలో-కట్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లలకు చాలా సౌకర్యంగా ఉంటాయి. క్యూట్ లుక్ను ఇస్తాయి.
యూనిక్ స్టైల్ కోసం, ట్విస్టెడ్ వింగ్ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఇవి సింపుల్గా ఉన్నా చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.
బటర్ఫ్లై మధ్యలో ఒక చిన్న ముత్యం ఉన్న డిజైన్ మరింత ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది. ఇవి మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి.
