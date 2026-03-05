Telugu

చిన్నారుల కోసం క్యూట్ బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
ఎనామిల్ బటర్‌ఫ్లై ఇయర్ రింగ్స్

గోల్డ్ బేస్‌పై లేత నీలం రంగు ఎనామెల్ ఉన్న బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ పిల్లలకు చాలా ముద్దుగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మీ పాప లుక్‌ను మరింత స్పెషల్‌గా మారుస్తాయి.

Image credits: pinterest
క్యూట్ బటర్‌ఫ్లై డిజైన్

చాలా చిన్న సైజులో ఉన్న ఈ క్యూట్ బటర్‌ఫ్లై డిజైన్‌ ఇయర్ రింగ్స్ చిన్నారులకు సున్నితమైన, ఎలిగెంట్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. 

Image credits: pinteresr
హాలో కట్ బటర్‌ఫ్లై డిజైన్

లైట్ వెయిట్ లో దొరికే హాలో-కట్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లలకు చాలా సౌకర్యంగా ఉంటాయి. క్యూట్ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
ట్విస్టెడ్ వింగ్ బటర్‌ఫ్లై ఇయర్ రింగ్స్

యూనిక్ స్టైల్ కోసం, ట్విస్టెడ్ వింగ్ డిజైన్‌ మంచి ఎంపిక. ఇవి సింపుల్‌గా ఉన్నా చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
పెర్ల్ టచ్ బటర్‌ఫ్లై ఇయర్ రింగ్స్

బటర్‌ఫ్లై మధ్యలో ఒక చిన్న ముత్యం ఉన్న డిజైన్ మరింత ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తుంది. ఇవి మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: utilitymall.in

