Chanakya Niti: అందరితో మంచిగా ఉండటం కూడా తప్పేనా? కాస్త కన్నింగ్ గా ఉండాల్సిందేనా?
Chanakya Niti: మన చుట్టూ ఉన్న అందరితోనూ మంచిగా ఉండాలి అని మన ఇంట్లో వాళ్లు మనకు నేర్పిస్తారు. కానీ, అలా అందరితో మంచిగా ఉండటం కూడా తప్పే అని, కాస్త కన్నింగ్ గా ఉండాలని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు.
‘ అడవిలో ఎన్నో చెట్లు ఉన్నా..నిటారుగా, సూటిగా ఉన్న చెట్లను మొదట నరికేస్తారు.. వంకరగా ఉన్న చెట్ల జోలికి ఎవరూ వెళ్లరు’ అని నీతి శాస్త్రంలో చెప్పినట్లు.. నిజ జీవితంలో కూడా అతి మంచివారిలా, అమాయకత్వంతో ఉంటే ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను చాణక్యుడు అప్పుడే హెచ్చరించారు.
1.మితి మీరిన సూటితనం...
జీవితంలో నిజాయితీగా ఉండటం గొప్ప గుణం. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ, ఎక్కడ ఎంత వరకు సూటిగా ఉండాలో తెలియాలి. ఎదుటివారు ఏది చెప్పినా గుడ్డినా అంగీకరిస్తూ, మంచివారు అనిపించుకోవాలని చూస్తే.. జనాలు మిమ్మల్ని తమ స్వార్థం కోసం వాడుకోవడం మొదలుపెడతారు. మీ మంచితనం ఇతరులకు ఒక అలుసు గా మారినప్పుడు, అది మీ జీవితంలో మానసిక ఒత్తిడి, అలసటకే దారితీస్తుంది.
2.మీ గొంతును నొక్కోసుకోవద్దు...
కొందరు ఇతరులతో వాదనలు ఇష్టం లేక, లేదా వారిని నొప్పించడం ఇష్టం లేక తమ సొంత అభిప్రాయాలను దాటేస్తూ ఉంటారు. చాణక్యుడి ప్రకారం.. మీరు మీ అభిప్రాయాన్ని బలంగా చెప్పనప్పుడు, సమాజం మిమ్మల్ని ఆత్మవిశ్వాస లేని వ్యక్తిగా చూస్తుంది.మీ మాటలకు విలువలేని చోట మీ ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింటుంది. అందుకే, మౌనం ఎప్పుడు వహించాలో, ఎప్పుడు గళం విప్పాలో తెలియాలి.
3. గుడ్డి నమ్మకం: మోసానికి మొదటి మెట్టు
అతి అమాయకంగా ఉండేవారు ప్రపంచమంతా తమలాగే నిష్కపటంగా ఉందని భావిస్తారు. ఎవరు సరైనవారు, ఎవరు కపట నాటకం ఆడుతున్నారో గుర్తించలేరు. చాణక్యుడు ఏమంటారంటే.. "నమ్మకం అనేది మంచిదే, కానీ అది గుడ్డిగా ఉండకూడదు." విచక్షణ కోల్పోయి అందరినీ నమ్మితే, ద్రోహం , నష్టాన్ని అనుభవించక తప్పదు.
4. ఆత్మ సందేహం ఉండొద్దు..
ఎప్పుడైతే ఇతరులు మీ మంచితనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తారో, మీకు తెలియకుండానే మీ నిర్ణయాల మీద మీకు నమ్మకం పోతుంది. "నేను తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనదేనా?" అని పదే పదే సందేహించడం మొదలుపెడతారు. ఈ భయం మిమ్మల్ని కొత్త పనులు చేయనివ్వకుండా ఆపేస్తుంది.
5. అవకాశాలు చేజారిపోవచ్చు..
ప్రతి పరిస్థితిలోనూ మౌనంగా ఉండటం గొప్పతనం అనిపించుకోదు. మీ హక్కుల కోసం మీరు నిలబడనప్పుడు, మీ అవసరాలను మీరు వ్యక్తపరచనప్పుడు.. మిమ్మల్ని తొక్కేసి ఇతరులు ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. ఆత్మరక్షణ , ఆత్మగౌరవం కోసం నిలబడటం స్వార్థం కాదు, అది కనీస అవసరం.